Названо ключевое условие для массовой ипотеки в России Хуснуллин: ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%

Ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6%, заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин в ходе бизнес-форума Россия — Оман. По его словам, которые приводит ТАСС, даже при нынешней ключевой ставке в 16,5% фиксируется оживление рынка.

Ипотека должна быть под 5-6%, тогда она будет массовой. Если ставка будет ниже 10%, то ипотека начнет оживать, — отметил он.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что пустующие квартиры можно сдавать в соцнайм нуждающимся семьям. По его словам, инициатива заключается в том, чтобы застройщики передавали государству нераспроданное жилье по фиксированным ценам или заключали долгосрочные договоры аренды с возможностью последующего выкупа.

До этого стало известно, что в России до конца 2025 года могут принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Так, Госдума планирует поднять ставку до 10–12% для семей с одним ребенком, сохранить ее на уровне 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% для семей с тремя детьми.