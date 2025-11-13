Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 15:38

ФАС и МТС разрешили спор о тарифах

ФАС и МТС подписали мировое соглашение по спору о повышении тарифов в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба и ПАО «МТС» подписали мировое соглашение, сообщили в компании. Речь идет о споре по повышению тарифов в апреле-мае 2024 года, передает РИА Новости. В МТС ситуацию назвали урегулированной.

ПАО «МТС» и Федеральная антимонопольная служба России урегулировали спор, касающийся изменения тарифов на услуги подвижной связи в 2024 году и выплат в федеральный бюджет, подписав мировое соглашение в Девятом арбитражном апелляционном суде, — уточнили в МТС.

Весной ФАС сообщила, что оператор связи отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Федеральная антимонопольная служба сочла срок реализации технически обоснованным. Роуминг должны были отменить не позднее 30 июня 2025 года.

Ранее арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС в адрес МТС о прекращении взимания платы с абонентов в Крыму. В пресс-службы ведомства уточнили, что служба обвинила оператора связи в нарушении антимонопольного законодательства. В МТС решили обжаловать это решение, но инстанция поддержала решение ФАС.

МТС
ФАС
споры
соглашения
тарифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа единственная в Европе страна, готовая к вооруженному конфликту
«Разговор один»: депутат о призыве экс-генерала ВСУ устраивать теракты в РФ
Ростех испытал обновленные огнеметные системы для ВС РФ
Названа женщина с идеальными пропорциями лица
Задержан напавший на девочку посреди дня педофил
Си Цзиньпин отказался участвовать в саммите G20 в ЮАР
Раскрыто, как высаживать деревья зимой в снег
Раскрыто ключевое значение освобождения Синельниково
ВСУ дерутся за еду и безразличие Зеленского: новости СВО на вечер 13 ноября
Военэксперт объяснил слова Макрона о следующем военном конфликте в космосе
Еще две страны могут закрыть границы с Белоруссией
Россиянка присвоила более 36 млн рублей, работая на кондитерской фабрике
В РФ в декабре будет сухой закон? Подробности, запрет на продажу алкоголя
В Госдуме раскрыли дилемму Зеленского после поражения в Красноармейске
Гагарина поселилась с бойфрендом-целителем в особняке за 500 млн рублей
Россиянин нанес сестре почти 50 ножевых ранений
В Госдуме объяснили повышенный интерес молодежи к русской культуре
Магнитная буря буйствует на Земле уже более 30 часов
Эксперт развеял главные мифы россиян о банковских вкладах
«Такие же проходимцы»: экс-нардеп ответил, сдадут ли Зеленского соратники
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.