ФАС и МТС разрешили спор о тарифах ФАС и МТС подписали мировое соглашение по спору о повышении тарифов в 2024 году

Федеральная антимонопольная служба и ПАО «МТС» подписали мировое соглашение, сообщили в компании. Речь идет о споре по повышению тарифов в апреле-мае 2024 года, передает РИА Новости. В МТС ситуацию назвали урегулированной.

ПАО «МТС» и Федеральная антимонопольная служба России урегулировали спор, касающийся изменения тарифов на услуги подвижной связи в 2024 году и выплат в федеральный бюджет, подписав мировое соглашение в Девятом арбитражном апелляционном суде, — уточнили в МТС.

Весной ФАС сообщила, что оператор связи отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Федеральная антимонопольная служба сочла срок реализации технически обоснованным. Роуминг должны были отменить не позднее 30 июня 2025 года.

Ранее арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС в адрес МТС о прекращении взимания платы с абонентов в Крыму. В пресс-службы ведомства уточнили, что служба обвинила оператора связи в нарушении антимонопольного законодательства. В МТС решили обжаловать это решение, но инстанция поддержала решение ФАС.