13 ноября 2025 в 15:30

Лизинг vs аренда: когда и какую модель выгоднее выбрать в строительстве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выбор между лизингом и арендой строительной техники — стратегическое решение, которое напрямую влияет на экономику проекта, темпы строительства и операционные риски. Обе модели активно применяются в отрасли, но у каждой есть свои плюсы, ограничения и зоны целесообразности. В этой статье разберемся, в чем ключевые отличия аренды и лизинга, какие факторы учитывать при выборе и в каких ситуациях какая модель оказывается выгоднее.

Что такое аренда и лизинг в строительстве

Аренда — это краткосрочное или среднесрочное пользование техникой или оборудованием без права выкупа. В большинстве случаев техника предоставляется на определенный срок с возможностью продления. Арендодатель остается владельцем имущества, обеспечивает сервис и часто берет на себя логистику.

Лизинг — это долгосрочная форма финансирования, при которой строительная компания получает технику в пользование с последующим правом (или обязательством) выкупа. Лизинг схож с рассрочкой, но техника учитывается как арендуемое имущество до окончания срока договора. В лизинг обычно передается новая или почти новая техника.

Когда выгоднее аренда

Краткосрочные проекты. Если техника нужна на срок до 6–12 месяцев, покупка и даже лизинг могут оказаться избыточными. Аренда позволяет оперативно привлечь необходимое оборудование и вернуть его сразу после завершения этапа.

Техника с узкой специализацией. Некоторые виды оборудования используются нерегулярно (например, опалубка для нестандартных решений или редкие виды подъемников). Покупка или лизинг в этом случае неэффективны.

Высокая текучесть проектов. Подрядчики, работающие на множестве разнородных объектов, предпочитают не обременять себя владением техникой — проще гибко подбирать нужный комплект под каждый заказ.

Ограниченные бюджеты. Аренда не требует крупных единовременных затрат, не влияет на баланс компании и не требует кредитного одобрения. Это идеальный вариант для малых и средних подрядчиков.

Низкий уровень ответственности. При аренде за техническое состояние, обслуживание и замену в случае поломки отвечает арендодатель. Это позволяет сосредоточиться на строительстве, а не на эксплуатации техники.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда выгоднее лизинг

Долгосрочные проекты. Если техника потребуется на срок более 1,5–2 лет, лизинг становится выгоднее, чем аренда: сумма платежей за весь период ниже, особенно при последующем выкупе.

Высокая интенсивность эксплуатации. При постоянной загрузке оборудования (например, краны, экскаваторы, бетононасосы) владение техникой в рамках лизинга экономически оправданно.

Формирование собственного парка. Для крупных компаний, которые стремятся к стабильности и хотят контролировать производственный ресурс, лизинг позволяет аккумулировать парк без одномоментных трат.

Налоговое планирование. Лизинг позволяет оптимизировать налогооблагаемую базу — платежи можно относить на затраты, а техника не числится на балансе компании до момента выкупа.

Имидж и стабильность. Наличие закрепленной техники, особенно в проектах с госучастием, может быть преимуществом при участии в тендерах и конкурсах.

Сравнительная таблица: аренда vs лизинг

Критерий

Аренда

Лизинг

Срок использования

Кратко- и среднесрочный

Средне- и долгосрочный

Право собственности

У арендодателя

Переходит лизингополучателю

Обслуживание техники

За арендодателем

По договоренности

Финансовые условия

Гибкие, помесячные

Долгосрочные обязательства

Учет на балансе

Не требуется

Может требоваться

Возможность замены техники

Да

Ограниченно

Доступ к новой технике

Обычно б/у

Часто — новая техника

Налоговые преимущества

Минимальные

Возможна оптимизация налогообложения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как выбрать: пять практических советов

Оцените длительность проекта. Если техника нужна на короткий срок — аренда. Долгосрочный объект или программа — рассмотрите лизинг.

Проанализируйте график загрузки техники. Если оборудование будет просто простаивать между проектами, лучше не владеть им.

Сравните суммарные затраты. Запросите калькуляции и у арендодателя, и у лизинговой компании. Иногда разница в стоимости становится очевидной только при полном расчете.

Учитывайте доступность сервисного обслуживания. При аренде оно обычно включено, при лизинге может потребоваться отдельная организация процесса.

Выбирайте надежного партнера. От стабильности и прозрачности поставщика зависит все: от сроков поставки до качества техники.

Где найти универсального партнера

Компания «Опалубка Индастри» предлагает как аренду, так и лизинг строительной техники и опалубочных систем. Благодаря гибкой структуре контрактов компания помогает подобрать оптимальный формат под задачи заказчика: краткосрочная аренда, долгосрочный лизинг, комбинированные схемы с выкупом.

В портфеле «Опалубка Индастри» — десятки крупных объектов, где обе модели использовались в зависимости от этапа стройки и специфики задач. Такой подход помогает заказчикам экономить, ускорять темпы работ и минимизировать операционные риски.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вывод

Аренда и лизинг — не конкуренты, а инструменты для разных задач. Грамотное применение каждой модели в нужный момент позволяет строительным компаниям быть гибкими, финансово устойчивыми и конкурентоспособными. Главное — не искать универсального рецепта, а анализировать цели проекта, сроки, нагрузку на технику и финансовые возможности. И работать с партнером, который поможет сориентироваться в этих нюансах.

РЕКЛАМА: ООО «ОПАЛУБКА ИНДАСТРИ», ИНН 5050137271

техника
аренда
лизинг
строительство
