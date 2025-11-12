Какие приборы лучше не выключать из розетки: советы, которые сберегут вашу технику и нервы

Мы часто выдергиваем вилки из розеток, стараясь сэкономить на электричестве. Но для некоторых устройств такое обращение может обернуться серьезными поломками и дорогостоящим ремонтом. Есть техника, которой просто необходимо постоянное подключение к сети для долгой и стабильной работы.

Домашний роутер лучше оставлять включенным. При каждом новом запуске могут возникнуть сбои, из-за которых умные лампочки и розетки собьются, а IP-телефон потеряет связь. Роутер потребляет очень мало электроэнергии, а его постоянная работа гарантирует стабильный интернет для всех ваших устройств без лишних перенастроек.

Струйный принтер также чувствителен к отключениям. После каждого выключения он тратит чернила на прочистку печатающей головки, а если надолго останется без питания, чернила могут засохнуть, что приведет к дорогому ремонту.

Современный OLED-телевизор нуждается в сети для фонового обслуживания экрана, которое предотвращает выгорание пикселей. Физическое обесточивание прерывает эти процессы, что может испортить качество дорогой картинки. Экономия на электричестве здесь несоизмерима с рисками для техники.

