Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 15:00

В Госдуме рассказали, как вычислить метрологов-мошенников

Депутат Разворотнева: только аферисты настаивают на срочной проверке счетчиков

Светлана Разворотнева Светлана Разворотнева Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На объявления в почтовом ящике о необходимой поверке и замене индивидуальных приборов учета не стоит обращать внимание, их пишут преимущественно мошенники, сообщила NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, если прибор учета работает не корректно, то жильцу не грозит серьезного наказания.

Речь идет о недобросовестных предпринимателях. Они сами не могут выписать никакой штраф. Максимум, что грозит человеку, у которого неповерен или неисправен прибор учета, — это начисление по нормативам. При этом первые три месяца ему будут выставлять среднюю цену по показаниям предыдущих трех месяцев, — предупредила Светлана Разворотнева.

Зампред комитета Госдумы прокомментировала распространенную мошенническую схему, когда злоумышленники присылают поддельную листовку либо представляются сотрудниками государственных организаций. Они сообщают жильцам о необходимости провести срочную поверку и диагностику счетчиков либо произвести их замену, в противном случае пугают резким повышением цен на водоснабжение.

По закону раз в четыре-шесть лет нужно проводить поверку приборов, в результате которой принимается решение, может ли счетчик поработать еще или нужно его заменить, продолжила собеседница NEWS.ru.

Разворотнева напомнила — право на проведение подобных операций имеют лишь аккредитованные компании, включенные в специальный реестр. Если предпринимателя нет в этом реестре, значит, у него нет к нему доступа. У всех честных «игроков» он есть.

Так получилось, что я сейчас сама меняю приборы учета на горячую воду. И вместе с установкой мне нужно заплатить пять тысяч рублей. На рынке есть разные предложения, но всегда можно выбрать, — сообщила депутат.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Вишневка в Калининградской области получила январскую квитанцию за электроэнергию на сумму 126 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». По информации источника, за предыдущий месяц платеж составлял 19 тыс. рублей, но сбытовая компания не смогла объяснить причину почти семикратного роста.

счетчики
мошенники
электроприборы
услуги ЖКХ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лидер одной из стран СНГ не примет участия в первом заседании Совета мира
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В российском регионе обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
«Много другой работы»: Сапегина об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.