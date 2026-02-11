В Госдуме рассказали, как вычислить метрологов-мошенников

На объявления в почтовом ящике о необходимой поверке и замене индивидуальных приборов учета не стоит обращать внимание, их пишут преимущественно мошенники, сообщила NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, если прибор учета работает не корректно, то жильцу не грозит серьезного наказания.

Речь идет о недобросовестных предпринимателях. Они сами не могут выписать никакой штраф. Максимум, что грозит человеку, у которого неповерен или неисправен прибор учета, — это начисление по нормативам. При этом первые три месяца ему будут выставлять среднюю цену по показаниям предыдущих трех месяцев, — предупредила Светлана Разворотнева.

Зампред комитета Госдумы прокомментировала распространенную мошенническую схему, когда злоумышленники присылают поддельную листовку либо представляются сотрудниками государственных организаций. Они сообщают жильцам о необходимости провести срочную поверку и диагностику счетчиков либо произвести их замену, в противном случае пугают резким повышением цен на водоснабжение.

По закону раз в четыре-шесть лет нужно проводить поверку приборов, в результате которой принимается решение, может ли счетчик поработать еще или нужно его заменить, продолжила собеседница NEWS.ru.

Разворотнева напомнила — право на проведение подобных операций имеют лишь аккредитованные компании, включенные в специальный реестр. Если предпринимателя нет в этом реестре, значит, у него нет к нему доступа. У всех честных «игроков» он есть.

Так получилось, что я сейчас сама меняю приборы учета на горячую воду. И вместе с установкой мне нужно заплатить пять тысяч рублей. На рынке есть разные предложения, но всегда можно выбрать, — сообщила депутат.

