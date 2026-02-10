Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок

На фоне ужесточения правил расчета платы за холодную воду для квартир без счетчиков эксперты ожидают всплеска активности мошенников. Люди, опасаясь роста сумм в квитанциях, ищут быстрые решения, чем и пользуются недобросовестные «мастера». NEWS.ru рассказывает, когда замена прибора действительно необходима и как отличить официальную службу от обычных аферистов.

Что известно о повышении платы за воду без счетчиков

С 2026 года в России ужесточились правила расчета платы за холодную воду для квартир, где не установлены счетчики. Повышающий коэффициент для таких случаев вырос вдвое — с 1,5 до 3.

Для тех, у кого нет счетчиков, вода подорожала в два раза. Раньше начисляли по нормативу, но умножали его в полтора раза, то есть добавляли как бы половину норматива сверху. А теперь этот множитель увеличили вдвое, до трех. Получается, если раньше платили, условно, 150% от нормы, то теперь будут платить все 300%. Итоговая цифра в квитанции станет ровно в два раза больше прежней. Это делает отсутствие приборов учета крайне невыгодным.

На этом фоне спрос на установку приборов учета в ближайшее время может увеличиться, что, несомненно, создаст благоприятную почву для действий мошенников, прогнозирует в беседе с NEWS.ru руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

Как россиян обманывают с поверкой и установкой счетчиков

Самый распространенный сценарий — это давление и ложь от имени «официальных» лиц. «Злоумышленники присылают поддельную листовку либо звонят и представляются сотрудниками государственных организаций или управляющей компании, — объясняет Сергеев. — Дальше злоумышленники говорят жильцам о необходимости провести срочную проверку и диагностику счетчиков либо произвести их замену, в противном случае пугают резким повышением цен на водоснабжение».

После такого визита доверчивому жильцу выставляют счет за «работу», которую никто не примет. А все потому, что настоящая поверка — это не просто бумажка. «Результаты проверки являются действительными только при внесении их в систему „Аршин“, — подчеркивает Сергеев. По словам эксперта, внесение изменений в данную систему возможно только при наличии официального аттестата аккредитации. Квитанция от мошенников — просто бумага для ознакомления, и управляющая компания ее не признает.

Другой риск — недобросовестные установщики. «Они могут воровать данные карт или ставить несертифицированные приборы». Такая «экономия» оборачивается кражей денег и новыми проблемами с учетом, предупреждает в разговоре с NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Когда замена счетчика действительно необходима

Не каждое грозное письмо — повод для действий. Поверка — это официальная процедура подтверждения, что старый счетчик еще исправно считает. Она нужна только тогда, когда подошел срок межповерочного интервала (для горячей воды обычно 4 года, для холодной — 6, точные цифры следует смотреть в паспорте прибора), но сам срок службы счетчика еще не вышел. Если же срок службы (также указан в паспорте) истек или счетчик сломался — тогда его нужно менять.

Главное — не верить на слово звонящим «специалистам». Дата следующей поверки есть в вашей квитанции, в паспорте на счетчик, или ее можно уточнить в управляющей компании.

Как действовать, чтобы не стать жертвой мошенников

Во-первых, следует проверять аккредитацию. Любая компания, которая имеет право на поверку, есть в государственном реестре. Это можно и нужно проверить на официальном сайте, говорит Сергеев.

Во-вторых, обращаться нужно напрямую к поставщику, самый простой и надежный способ — в компанию, которая поставляет вам воду. «Чтобы не рисковать и не искать сторонних исполнителей, вы можете напрямую обратиться с вопросами по установке в вашу ресурсоснабжающую организацию, — советует Дмитрий Бондарь. — Такой запрос можно отправить через личный кабинет в ГИС ЖКХ. Это, вероятно, надежный путь, так как сам поставщик услуги заинтересован в корректном учете».

Также эксперты настоятельно рекомендуют игнорировать панические звонки и сомнительные листовки в почтовом ящике. Настоящие уведомления приходят официально и заранее. Доверять следует только проверенным источникам и не торопиться платить «в дверях».

