Россиянке пришел счет за свет на 126 тыс. рублей

10 февраля 2026 в 19:56

Жительнице Калининградской области пришла квитанция за свет на 126 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жительница поселка Вишневка в Калининградской области получила январскую квитанцию за электроэнергию на сумму 126 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». По информации источника, за предыдущий месяц платеж составлял 19 тыс. рублей, но сбытовая компания не смогла объяснить причину почти семикратного роста.

В сообщении говорится, что женщина проживает в частном доме площадью 170 квадратных метров с обычным набором бытовой техники. Как отметили в канале, вместо технической проверки счетчика или анализа возможных ошибок начисления, сотрудники компании посоветовали потребительнице оформить кредит для погашения указанной в квитанции задолженности.

Ранее Якутский городской суд назначил 320 часов обязательных работ местному жителю, который злостно уклонялся от погашения задолженности за коммунальные услуги. Сумма долга превысила 32 млн рублей. Было установлено, что суд вынес решения о взыскании с мужчины коммунальных платежей в пользу ПАО «Якутскэнерго», АО «Теплоэнергия» и АО «Водоканал».

