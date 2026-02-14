«С вас 18 тысяч»: как мошенники «разувают» россиян при поверке счетчиков

В России участились случаи обмана жильцов при поверке индивидуальных приборов учета. Мошенники, выдающие себя за сотрудников метрологической службы, грозят штрафами за отказ менять счетчики и выставляют заоблачные счета. Какие схемы используют аферисты, как защититься — в материале NEWS.ru

Какие схемы используют мошенники из «метрологической службы»

Социальные сети пестрят новостями о том, что в разных регионах страны орудуют мошенники, готовые за кругленькую сумму заменить гражданам приборы учета. Представляясь специалистами метрологической службы, они заявляют о «неисправности» теплосчетчика и убеждают срочно сменить прибор. Их работа может стоить более 30 тыс. рублей.

«Недавно в моем доме подошел срок поверки счетчика. В почтовом ящике я наткнулась на объявление, предлагающее вызвать мастера всего за 500 рублей, и позвонила», — сказала в беседе с NEWS.ru жительница Реутова Екатерина.

По ее словам, на следующий день пришел худой, неопрятный мужчина лет сорока. Он открутил лейку от душа и присоединил к крану свой прибор. Какое-то время мужчина смотрел, что он показывает, а затем сказал, что счетчик «врет» и скоро придет большой штраф.

«Я испугалась, попросила спасти меня. Тогда он заявил, что замена одного счетчика будет стоить 7 тыс. рублей, плюс детали. Всего получается 18 тысяч», —отметила собеседница NEWS.ru.

В ту же минуту девушка нашла в интернете информацию о том, что замена счетчиков стоит намного меньше, и позвонила в полицию. Как только «мастер» это услышал, он сразу покинул ее квартиру.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как жильцов обманывают мошенники из «метрологической службы»

Тревожные новости о «метрологических мошенниках» поступают из Перми, Братска, Куйбышева, Самары, Волжского, Красноярска и других городов.

«В одном случае за замену исправного прибора собственник заплатил около 37 тысяч», — сообщили в Сургуте. Большинство мошенников бросают извещения о долге и необходимости поверки в почтовый ящик. Другие звонят якобы из управляющей компании.

Жительница Санкт-Петербурга Ирина рассказала NEWS.ru, что ее мать вызвала мастера по объявлению, найденного в почтовом ящике. В нем говорилось о том, что подошел срок поверки счетчика. Домой к женщине пришел сантехник в опрятной форме с двумя чемоданами.

«Мужчина глянул на счетчик и сказал, что он неисправен, нужно обязательно менять фильтр. Попросил за работу 15 тыс. рублей. Я приехала и выгнала его, а мама не знала, что делать», — подчеркнула Ирина.

Житель Балашихи Артем также вызвал по объявлению сотрудника «метрологической службы». Пришел мастер и заявил, что счетчики много крутят. Чтобы сэкономить, нужно поменять гайки и фильтры.

«За работы мне насчитали почти 30 тысяч рублей. Даже не знаю, стоит ли соглашаться», — сказал Артем в беседе с NEWS.ru .

Стоит ли верить объявлениям из «метрологических служб»

Не стоит обращать внимание на объявления в почтовых ящиках о поверке и замене индивидуальных приборов учета, потому что их присылают преимущественно мошенники, сказала NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, аферисты склоняют жильцов к замене приборов учета тогда, когда она не требуется.

«Речь идет о недобросовестных предпринимателях. Они сами не могут выписать никакой штраф. Максимум, что грозит человеку, у которого не проверен или неисправен прибор учета, — начисление по нормативам. При этом первые три месяца ему будут выставлять среднюю цену по показаниям предыдущих трех месяцев», — отметила она.

Нет четких понятий, когда счетчик перестанет работать, подчеркнула собеседница NEWS.ru. Поверку нужно проводить раз в четыре-шесть лет. По ее итогам принимается решение, будет ли счетчик работать дальше или его нужно заменить.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разворотнева напомнила, что право на проведение операций с приборами учета имеют лишь аккредитованные компании, включенные в специальный реестр. Он размещен на онлайн-платформе «Аршин», предназначенной для учета и хранения сведений о результатах поверки.

«Так получилось, что я сама меняю приборы учета на горячую воду. Вместе с установкой мне нужно заплатить пять тысяч рублей. На рынке есть разные предложения, но всегда можно выбрать», — сообщила депутат.

Что будет, если воспользоваться услугами «метрологической службы»

По словам парламентария, нужно очень внимательно смотреть, с кем вы имеете дело, обязательно подписать договор, зайти на сайт «Аршин» и сверить данные компании. Если она не включена в реестр, значит, у нее нет доступа, чтобы внести данные в систему. Если они не введены, то считается, что поверка не прошла. Квитанция от мошенников — просто бумага для ознакомления, и управляющая компания ее не признает.

«Это значит, что человек оказывает незаконные предпринимательские услуги. Нужно обратиться в полицию, чтобы по отношении к нему приняли меры административного воздействия», — посоветовала Разворотнева.

Какое наказание грозит мошенникам из «метрологических служб»

Мошенники не несут никакой ответственности за рассылку спама по почтовым ящикам. Адвокат Александр Карабанов в беседе с NEWS.ru отметил, что собственники квартир должны внимательно проверять полномочия тех, кто пытается оказать им услугу.

«Если человека что-то смущает, он вправе отказаться от услуги. Если работник, пришедший по объявлению, просто делает вид, что проверяет счетчики, то это мошенничество. Можно вызывать полицию и записать диалог с ним на диктофон, чтобы сотрудникам правоохранительных органов было с чем работать», — отметил адвокат.

По его словам, если доказать преступную схему и суммировать сумму ущерба, то это действия будут квалифицироваться по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Если нанесенный урон выше миллиона рублей, то срок наказания может составить до 10 лет, добавил Карабанов.

Читайте также:

Телефонные мошенники каждый день обманывают тысячи россиян: тайные схемы

Скачал «обновление банка» — потерял все: как мошенники «разувают» россиян

«Ничего не говори маме». Мошенники наживаются на школьниках: как защититься