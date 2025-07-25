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25 июля 2025 в 15:17

В ГД назвали способ не повторить трагедии, подобной взрыву газа в Саратове

Депутат Разворотнева: устройства контроля защитят от трагедий со взрывом газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Технологические средства контроля, такие как газоанализаторы, помогут предотвратить трагедии, подобные взрыву в Саратове, заявила NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, ежегодные проверки газового оборудования не исключают рисков, связанных с человеческим фактором, поэтому необходимо внедрение умных систем мониторинга.

Я считаю, что только средства технологического контроля, такие как газоанализаторы, способны предотвратить эти постоянно повторяющиеся трагедии, как в Саратове. Газоанализаторы позволяют выключить газ в случае его утечки, передают сигналы на пульты диспетчерской службы, на телефон владельца квартиры. В последнее время мы, конечно, сделали акцент на совершенствование процедуры осмотра внутриквартирного внутридомового газового оборудования. Но, к сожалению, этот осмотр, который происходит раз в год даже самыми квалифицированными специалистами, не защищает от несчастных случаев, связанных с человеческим фактором, — пояснила Разворотнева.

Она отметила, что в Госдуме готовится законопроект, который предусматривает установку таких устройств за счет ресурсоснабжающих организаций. По ее словам, «Газпром» уже поддержал эту инициативу, что делает ее реализацию более вероятной.

Одновременно мы прорабатываем несколько вариантов установки таких газоанализаторов, в том числе, например, в рамках установки систем оповещения за счет средств собственников. Но если это будет делаться массово, это будет достаточно дешево и надежно, — резюмировала Разворотнева.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жильцы многоквартирных домов должны внимательно относиться к газовой безопасности. По его словам, только совместный контроль жителей и управляющих организаций за соблюдением законодательства помогут предотвратить такие катастрофы, как взрыв газа в Саратове.

Взрыв газа в 10-этажном доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля. Сообщалось, что как минимум четыре человека, в том числе ребенок, погибли. При взрыве обрушился подъезд.

инициативы
взрывы
Светлана Разворотнева
Газпром
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
Александр Ефимов
А. Ефимов
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