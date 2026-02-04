Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:35

Финэксперт рассказала, как избежать ошибок при оплате ЖКУ

Финэксперт Волкова призвала всегда внимательно проверять квитанции на оплату ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Собственникам следует всегда внимательно проверять квитанции на оплату ЖКУ, а также использовать индивидуальные приборы учета воды и электроэнергии, заявила Lenta.ru финансовый эксперт Татьяна Волкова. Такой подход позволит избежать переплат.

Коммунальная переплата чаще всего возникает из-за невнимательности и нерационального подхода к учету и услугам. Самая распространенная ошибка — отсутствие индивидуальных приборов учета воды и электроэнергии. При оплате по нормативам жильцы почти всегда платят больше фактического потребления, — предупредила Волкова.

Она добавила, что другой частой ошибкой россиян считается игнорирование своих прав на субсидии, которые полагаются многим категориям граждан. C помощью такой государственной поддержки можно компенсировать часть расходов за ЖКУ, пояснила эксперт.

Ранее сенатор Наталья Мельникова заявила, что российские пенсионеры имеют право на государственную субсидию для оплаты коммунальных услуг. По ее словам, критическим порогом, дающим право на поддержку, является превышение расходов на ЖКХ над 22% от суммарного дохода пенсионера и его домочадцев.

