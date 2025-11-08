Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 08:24

Экран телевизора сияет чистотой: бережем дорогую технику простыми методами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уход за современными экранами требует особого подхода, ведь обычная бытовая химия и грубая ткань способны испортить картинку навсегда. Правильная чистка сохранит монитор красивым и ярким долгие годы.

Деликатные современные панели нельзя тереть жесткими материалами или очищать средствами со спиртом и аммиаком — это повредит специальное покрытие. Лучший выбор — салфетки из микрофибры и специализированные жидкости без вредных компонентов.

Можно также осторожно промыть слегка загрязненный экран мягкой тканью, смоченной простой водой комнатной температуры. Перед началом очистки обязательно отключайте телевизор или компьютер от сети питания, дайте устройству остыть, затем аккуратными плавными движениями пройдите поверхность сухой тряпочкой, убрав основную грязь.

После этого смочите мягкую тканевую салфетку в специальном растворе или чистой воде и снова бережно обработайте панель. Завершите процесс полировкой сухим кусочком микрофибры. Простое правило обеспечит вашим гаджетам долгую жизнь и отличное качество изображения.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки устали бороться с налетом и ржавчиной в унитазе и им не хочется часами оттирать загрязнения агрессивной химией. Есть простые способы вернуть сантехнике первозданный блеск без изнурительной уборки. Достаточно подготовить очищающую смесь вечером — а утром лишь смыть её водой.

