Телевизор за 400 тыс. превратили в «раскладушку» при доставке Сотрудник магазина электроники согнул пополам плазму за 400 тыс. рублей

Сотрудник магазина электроники случайно во время транспортировки согнул пополам телевизор за 400 тыс. рублей, передает Telegram-канал Mash. На кадрах видно, как мужчина начал спускать плазму вниз, но не рассчитал расстояние между потолком и эскалатором.

В итоге дорогостоящий товар буквально согнулся пополам, не выдержав давления. По данным канала, телевизор был выкуплен. Покупатель не стеснялся в выражениях, когда комментировал происходящее.

Ранее сообщалось, что с начала сентября в России могут остановиться эскалаторы, траволаторы и подъемники для маломобильных граждан. Их эксплуатация юридически станет невозможной. Причина в том, что владельцы торговых и бизнес-центров обязаны пройти проверку оборудования, но аккредитованных организаций для освидетельствования пока нет.

До этого президент Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил, что организация направила в Ростехнадзор письмо с просьбой продлить сроки аттестации эскалаторов. Он подчеркнул, что речь идет более чем о пяти тысячах объектов по всей стране. По его словам, союз специально поднял большую информационную волну.