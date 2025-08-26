Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 03:18

Эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться этой осенью

С 1 сентября в России возможно ограничение работы эскалаторов в ТЦ

С начала сентября в России могут возникнуть проблемы с эксплуатацией эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан в торговых центрах, бизнес-центрах и социальных учреждениях, сообщил «Коммерсант». По информации издания, владельцы объектов обязаны пройти проверку оборудования, однако сделать это пока невозможно — в стране нет аккредитованных организаций для проведения освидетельствования по новым правилам.

Проблема освидетельствования эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан сейчас стоит очень остро. Владельцы торговых центров обязаны, но не могут пройти проверки, так как в стране нет аккредитованных организаций. С 1 сентября эксплуатация такого оборудования юридически становится невозможной, — цитирует СМИ участников рынка.

По данным издания, в России эксплуатируется около 12 тысяч эскалаторов и траволаторов, а также 10 тысяч подъемных платформ для инвалидов. В качестве решения рассматривается введение переходного периода до 1 сентября 2027 года, продление действия старых сертификатов и ускорение создания реестра аккредитованных лабораторий.

Ранее в торговом центре «Ботаника Молл» в Екатеринбурге пострадал маленький ребенок. По словам очевидцев, его затянул эскалатор.

