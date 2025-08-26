В Союзе торговых центров ответили, остановятся ли эскалаторы 1 сентября

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров выразил надежду на продление сроков аттестации эскалаторов. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что организация обратилась с данной просьбой в Ростехнадзор и направила соответствующее письмо.

Мы, как Союз торговых центров, специально подняли большую информационную волну для того, чтобы не казалось, что более пяти тысяч объектов по всей России не могут больше использовать эскалаторы с 1 сентября. Письмо отправлено в Ростехнадзор Российской Федерации. Надеемся на продление срока аттестации данных эскалаторов, а также разумность и адекватность наших коллег из государственных структур, — сказал Шакиров.

Ранее сообщалось, что с начала сентября в России могут возникнуть проблемы с эксплуатацией эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан в торговых и бизнес-центрах, а также социальных учреждениях. Владельцы объектов обязаны пройти проверку оборудования, однако сделать это пока невозможно — в стране якобы нет аккредитованных организаций для проведения освидетельствования по новым правилам.