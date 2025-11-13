Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:39

Названа единственная в Европе страна, готовая к вооруженному конфликту

Le Monde: в Европе лишь Финляндия готова к возможному вооруженному конфликту

Солдат ВС Финляндии Солдат ВС Финляндии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Финляндия является единственной европейской страной, готовой к возможному вооруженному конфликту, заявил обозреватель французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн. Он также указал на проблемы с логистикой в Евросоюзе и плохую координацию действий оборонных предприятий.

Готовы ли мы [к вооруженному конфликту]? В Европе, за исключением Финляндии, ответ — нет, — написал Кауфманн.

Ранее российский военный корреспондент Александр Коц призвал президента Сербии Александра Вучича определиться с геополитикой своей страны относительно России. Он добавил, что в нынешних реалиях дружить с Москвой и стремиться в Евросоюз одновременно невозможно. По словам Коца, в случае конфликта ЕС и России Белград будет вынужден примкнуть к первым.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз и Великобритания потратили более €100 млрд (9 трлн рублей) на оружие для Украины. Он отметил, что этих денег хватило бы на репатриацию всех нелегальных мигрантов и выплаты им подъемных в размере €34 тыс. (3,2 млн рублей) на каждого человека.

Европа
Финляндия
Евросоюз
Франция
