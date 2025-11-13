Названа единственная в Европе страна, готовая к вооруженному конфликту Le Monde: в Европе лишь Финляндия готова к возможному вооруженному конфликту

Финляндия является единственной европейской страной, готовой к возможному вооруженному конфликту, заявил обозреватель французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн. Он также указал на проблемы с логистикой в Евросоюзе и плохую координацию действий оборонных предприятий.

Готовы ли мы [к вооруженному конфликту]? В Европе, за исключением Финляндии, ответ — нет, — написал Кауфманн.

