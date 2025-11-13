Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности

Хотите сочное куриное филе, которое не пересушится и не потеряет аромат? Попробуйте запекать мясо в пергаменте с овощами — это простой и надежный способ сохранить сочность. Такой рецепт сочного куриного филе в духовке подойдет даже для новичков.

Нарежьте овощи (средняя морковь, болгарский перец, луковица — по 1 шт.) тонкими полосками, чеснок (2 зубчика) измельчите. Куриное филе (2 кусочка — около 400 г) слегка отбейте, посолите, поперчите, натрите паприкой (1 ч. л.) и тимьяном (сушеным — 1 ч. л.). На каждый из двух листов пергамента выложите филе, сверху — овощи, чеснок, полейте маслом (1 ст. л. оливкового). Заверните в конверт, чтобы сок не вытекал. Запекайте при 180 °C 35–40 минут.

Такой способ приготовления сохраняет все соки внутри, а овощи пропитываются ароматом мяса. Это идеальный рецепт сочного куриного филе в духовке для семейного ужина. Блюдо получается нежным, ароматным и не требует лишних усилий.

Ранее мы делились с вами рецептом вкуснейшей свиной рульки!

