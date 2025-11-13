Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 17:57

Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге

Москвич чуть не попал в аварию из-за запавшей педали в арендованной машине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москвич чуть не попал в аварию 11 ноября около 15:00 из-за запавшей педали в арендованной машине Baic U5 Plus, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В поддержке BelkaCar ему начислили 120 бонусов после этого инцидента и пообещали, что «все будет хорошо».

Чуть не разбился на каршеринге на Ленинском. Педаль газа тупо запала в нажатом состоянии. Мне пришлось отстегнуть ремень и рукой вытащить педаль обратно, чтобы машина перестала набирать скорость. Я связался с поддержкой — дико извинялись, сказали все решат и насыпят бонусов, — отметил он.

Также в техподдержке посоветовали потерпевшему совершить с ними еще одну поездку на начисленные бонусы. При этом сама поездка обошлась москвичу в 333,72 рубля.

Извините нас ради всех белок на земле — нам очень жаль, что так вышло. Обещаем сделать все, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Надеемся, Вы не сильно на нас обиделись. Мы перевели 120 рублей на ваш бонусный счет. Потратьте их на следующую поездку. Все будет хорошо — мы узнавали, — сказано в сообщении.

Ранее автоэксперт Евгений Балабас рассказал, что компактный воздуходув может стать альтернативой щетки от снега. Он отметил, что гаджет стал более полезным после внедрения бесщеточных двигателей.

