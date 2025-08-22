Эксперт предупредила о рисках введения обязательной премии за стаж

Предложение депутатов Госдумы выплачивать обязательные премии к отпуску сотрудникам, проработавшим в компании от пяти лет, может привести к сокращению бонусов, входящие в соцпакет, предположила в беседе с NEWS.ru финансист, член комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Анна Баранова. По ее словам, при увеличении одной статьи расходов работодатель попытается компенсировать это снижением другой статьи.

У каждой компании есть бюджет на сотрудников, который включает в себя выплату заработной платы, корпоративы, обучение, подарки, ДМС и т.д. И если одна из статей этого бюджета, например, выплата заработной платы, будет увеличена, то, вероятно, работодатель сохранит баланс по этой статье за счет урезания остальных пунктов, — сказала Баранова.

По ее словам, это может демотивировать сотрудников, которые привыкли к наличию определенного социального пакета. При этом фактические вознаграждения никак не изменятся, потому что работодатели найдут массу обходных путей, чтобы не соблюдать требования законодательства, отметила эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложение своего коллеги Дмитрия Гусева выплачивать премии к отпуску сотрудникам, проработавшим в компании от пяти лет, заявил NEWS.ru, что дополнительную премию в первую очередь заслуживают работники здравоохранения и образования, а также социальной и культурной сфер. При этом он подчеркнул, что некоторые коммерческие компании уже используют такой метод мотивации работников.