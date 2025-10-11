Севшая в лужу с запуском Battlefield 6 EA извинилась приятными бонусами EA компенсировала игрокам сбой в работе Battlefield 6 внутриигровыми бонусами

Технический сбой в приложении Electronic Arts заблокировал доступ к Battlefield 6 для части игроков, оформивших предзаказ. Разработчик в соцсети Х признал проблему и предоставил компенсацию всем пострадавшим пользователям в виде различных внутриигровых бонусов, таких как бустеры и боевые пропуски.

Мы еще раз приносим свои извинения за произошедшее. Увидимся на поле боя! — говорится в заявлении.

Ранее издание Cybersport сообщило о появлении морских сражений и взводов в шутере Battlefield 6, которые не войдут в стартовую версию игры. Разработчики из Battlefield Studios и Electronic Arts официально подтвердили планы по добавлению нового контента и анонсировали ряд изменений, запланированных к релизу.

