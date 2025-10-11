Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 18:19

Севшая в лужу с запуском Battlefield 6 EA извинилась приятными бонусами

EA компенсировала игрокам сбой в работе Battlefield 6 внутриигровыми бонусами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Технический сбой в приложении Electronic Arts заблокировал доступ к Battlefield 6 для части игроков, оформивших предзаказ. Разработчик в соцсети Х признал проблему и предоставил компенсацию всем пострадавшим пользователям в виде различных внутриигровых бонусов, таких как бустеры и боевые пропуски.

Мы еще раз приносим свои извинения за произошедшее. Увидимся на поле боя! — говорится в заявлении.

Ранее издание Cybersport сообщило о появлении морских сражений и взводов в шутере Battlefield 6, которые не войдут в стартовую версию игры. Разработчики из Battlefield Studios и Electronic Arts официально подтвердили планы по добавлению нового контента и анонсировали ряд изменений, запланированных к релизу.

Кроме того, издание The New York Post сообщило о способности популярных видеоигр Minecraft и Fortnite повышать риск формирования игровой зависимости у несовершеннолетних. Специалисты рекомендуют родителям контролировать выбор компьютерных развлечений детьми. По оценкам экспертов, основной проблемой являются лутбоксы — виртуальные кейсы с предметами различной ценности, приобретаемые за реальные денежные средства или получаемые в игровом процессе. Отсутствие гарантий получения определенных предметов создает механизм, аналогичный азартным играм.

игры
бонусы
извинения
геймеры
игроки
Electronic Arts
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос показал испытания первой ступени «Союза-5»
Немецкая полиция озвучила последствия стрельбы в Гиссене
Раскрыта причина раннего ухода из жизни актера Дениса Семенова
Неизвестные пообещали устроить бойню внутри мировой достопримечательности
В СКР озвучили количество погибших при столкновении судов на Байкале
Долги, госпитализация, роман с Собчак, ДТП: куда пропал актер Игорь Верник
Популярный российский актер ушел из жизни в 46 лет
Дания потратит миллиарды крон на защиту от дронов
Эрдоган рассказал о своих планах на сектор Газа
В Госдуме назвали способ сдержать подорожание бензина
Названа дата захоронения праха актрисы Гуляевой
Простой рецепт долголетия! Готовим знаменитую пасту Амосова за 10 минут
Зеленский ввел санкции против главы «Алросы» и еще шести человек
Российский хирург лишился руки и ноги после прилета по автобусу
Украинцы не смогли отменить фестиваль «RT.Док: Время наших героев» на Кипре
Захарова пригрозила Швеции ответом на высылку российского журналиста
Стало известно о новых попытках Зеленского выпросить у Трампа Tomahawk
Россияне в бешенстве? По кому на самом деле ударит новый утильсбор, митинги
Бывший премьер Украины жестко высказался о самостоятельности властей страны
Захарова указала на сходство требующих запретить Пушкина с героем Булгакова
Дальше
Самое популярное
Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами
Общество

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.