02 ноября 2025 в 16:48

Дмитриев назвал сумму, потраченную ЕС и Британией на оружие для ВСУ

Глава РФПИ Дмитриев: ЕС и Британия потратили более €100 млрд на оружие для ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз и Великобритания потратили более €100 млрд (9 трлн рублей) на оружие для Украины, написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. По его словам, этого хватило бы, чтобы безопасно репатриировать всех нелегальных мигрантов, еще и выдав им подъемные.

Этих же денег хватило бы, чтобы безопасно репатриировать по сути каждого нелегального мигранта из ЕС и Великобритании, предлагая более €34 тыс. (3,2 млн рублей. — NEWS.ru) каждому за добровольное возвращение и реинтеграцию, — написал Дмитриев.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО закупили у США оружия для Украины на $2 млрд (163 млрд рублей). Он добавил, что президент США Дональд Трамп принял решение снова начать поставки оружия Киеву.

До этого генсек НАТО заявил, что Украина не сможет выжить без масштабных поставок американского вооружения. Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Любляне, он призвал правительства стран Европы готовить деньги.

Также появилась информация, что Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию направить Украине €130 млрд. Письмо с просьбой направили премьер-министры двух стран Петтери Орпо и Ульф Кристерссон. По их словам, деньги для Киева нужно выделить в основном за счет замороженных российских активов.

Великобритания
Евросоюз
Украина
Кирилл Дмитриев
