Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 14:59

Рютте призвал Европу готовить деньги для Украины

Рютте: Украина не выживет без гигантского потока оружия США

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Украина не сможет выжить без масштабных поставок американского вооружения, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Любляне, он призвал правительства стран Европы готовить деньги. Выступление транслировала пресс-служба НАТО.

Украина не выживет без гигантского потока американского оружия. Поэтому я очень счастлив, что президент США Дональд Трамп согласился вновь начать поставки, оплаченные европейцами, — сказал он.

Он пояснил что США в силах передать Украине оружие на $10-12-15 млрд в год. В их числе – ПВО и противоракетные системы.

Ранее появилась информация, что финские власти могут присоединиться к программе закупки американского оружия для Украины. В правительстве достигнуто согласие по поводу того, что Финляндия окажет помощь Украине.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил о трансформации Скандинавии и Финляндии в новую линию фронта против России. После присоединения двух новых государств к Североатлантическому альянсу в регионе начали открывать военные базы, добавил он.

НАТО
Марк Рютте
США
Дональд Трамп
