Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 04:19

В Норвегии сообщили о создании нового фронта у границ РФ

Дизен: Скандинавия превращается в новую линию фронта против России

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о трансформации Скандинавии и Финляндии в новую линию фронта против России. После присоединения двух новых государств к Североатлантическому альянсу в регионе начали открывать военные базы, добавил он.

На протяжении всей холодной войны Скандинавия считалась регионом мира, ведь Финляндия и Швеция не входили в НАТО, а Норвегия была облегченным вариантом натовской страны — на ее территории не размещались иностранные войска, и она ограничивала свою активность на Крайнем Севере. Сейчас регион стал превращаться в огромную линию фронта против России, становясь своего рода «Украиной на Севере», — заявил профессор.

Ранее в The Wall Street Journal со ссылкой на заявление бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заявили, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания объединяют военные ресурсы из-за стремления противостоять России. Отмечается, что такая сплоченность этих стран возникла впервые со времен Средневековья.

Украина
Скандинавия
НАТО
Финляндия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыла, чем грозит слив пикантных фотографий в Сеть
Зеленский украл деньги на ПВО для Украины
Приметы 13 октября: Михаил Соломенный — едим мед и меняем матрасы
«Только началась»: на Западе сделали заявление по поводу России
В Госдуме предложили предоставлять бесплатное жилье сотрудникам заводов
В России изменят формат справки об инвалидности
Загадочный объект с научным оборудованием приземлился посреди поля
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 октября
Россиян ждет лимит на банковские карты
Россиянам объяснили, с чем связаны изменения в оплате ЖКУ с 1 марта
Раскрыта средняя стоимость пластики груди в России
В Норвегии сообщили о создании нового фронта у границ РФ
Режим ЧС ввели в Алчевске после взрыва в многоэтажке
Рухнувший на машины в Техасе самолет попал на видео
Названы пять самых перспективных молодых актеров и актрис в России
Стала известна причина пожара в жилом доме в Алчевске
Дудаев высказался об отмене голосования за дизайн новой банкноты
В Одессе прогремела серия взрывов
Трамп раскрыл, в каком случае может передать Киеву Tomahawk
Россиянам раскрыли, можно ли объединить соседние квартиры в одну
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Общество

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.