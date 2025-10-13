В Норвегии сообщили о создании нового фронта у границ РФ Дизен: Скандинавия превращается в новую линию фронта против России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о трансформации Скандинавии и Финляндии в новую линию фронта против России. После присоединения двух новых государств к Североатлантическому альянсу в регионе начали открывать военные базы, добавил он.

На протяжении всей холодной войны Скандинавия считалась регионом мира, ведь Финляндия и Швеция не входили в НАТО, а Норвегия была облегченным вариантом натовской страны — на ее территории не размещались иностранные войска, и она ограничивала свою активность на Крайнем Севере. Сейчас регион стал превращаться в огромную линию фронта против России, становясь своего рода «Украиной на Севере», — заявил профессор.

Ранее в The Wall Street Journal со ссылкой на заявление бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заявили, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания объединяют военные ресурсы из-за стремления противостоять России. Отмечается, что такая сплоченность этих стран возникла впервые со времен Средневековья.