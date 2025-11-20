«Это несправедливо»: Швеция назвала поддержку Украины бременем Скандинавии

Страны Скандинавии тянут на себе бремя поддержки Украины, внося наибольший вклад среди стран-участниц НАТО, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард. По ее словам, которые приводит издание Politico, это несправедливо. Глава ведомства убеждена, что такой расклад несостоятелен в долгосрочной перспективе.

Несколько стран тянут все бремя [поддержки Украины]. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе, — убеждена Стенергард.

Дипломат добавила, что скандинавские страны обеспечили треть военной поддержки Киева со стороны НАТО. Она подчеркнула, что это «ни в коей мере не разумно». Стенергард также призвала страны Евросоюза изъять замороженные российские активы и направить их на помощь Украине.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ «делает все возможное» для оснащения Украины дальнобойными ракетными системами, включая организацию их совместного производства на территории страны. Берлин сознательно ограничивает публичную информацию о поставках вооружений.