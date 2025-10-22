Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 19:38

Генсек НАТО: Альянс закупил у США оружия для Украины на $2 млрд

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны НАТО закупили у США оружия для Украины на $2 млрд (163 млрд рублей), заявил генсек Альянса Марк Рютте. Он добавил, что президент США Дональд Трамп принял решение снова начать поставки оружия Киеву, передает ТАСС.

Президент Трамп принял решение снова начать поставлять оружие Украине, за которое платят страны НАТО. НАТО активно работает над этим, поставки на первую пару миллиардов долларов уже поставлены на Украину из США, — сказал Рютте.

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина не сможет выжить без масштабных поставок американского вооружения. Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Любляне, он призвал правительства стран Европы готовить деньги.

Также появилась информация, что Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию направить Украине €130 млрд. Письмо с просьбой направили премьер-министры двух стран Петтери Орпо и Ульф Кристерссон. По их словам, деньги для Киева нужно выделить в основном за счет замороженных российских активов.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил заявление постоянного представителя США при НАТО Мэтью Уитэкера о том, что у Вашингтона есть мощные вооружения, которые пока не переданы Украине. Он считает эти слова блефом, потому что все, что можно было поставить в Киев, уже поставлено.

