«Чистой воды блеф»: военэксперт о еще не переданном Киеву мощном оружии США

Заявление постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера о том, что у Вашингтона есть мощные вооружения, которые пока не переданы Украине, можно считать блефом, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что возможная поставка ВСУ истребителей F-35 или ядерных боеприпасов приведет к третьей мировой войне.

Я полагаю, что этот Уитакер блефует, потому что все, что можно было поставить на Украину, уже поставили. Последнее из этого — ракеты Tomahawk. Что они еще могут поставить? F-35 или ядерные боеприпасы, что ли? Если это все будет поставлено на Украину, то это будет начало третьей мировой войны. Думаю, что это чистой воды блеф, которым пытаются надавить на нашу позицию по мироустройству на территории Европы, и в частности, на Украине. И, конечно же, Запад попытается использовать все, что у него есть, включая какие-то новые перспективные образцы вооружения, которые еще не приняты в серийное производство, — объяснил Матвийчук.

Ранее Уитакер заявил, что Вашингтон располагает мощными вооружениями, которые пока не были переданы Украине. По его словам, эти средства способны нанести серьезный ущерб при необходимости.