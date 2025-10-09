В США рассказали о мощном оружии, которое еще не передавали Украине Уитакер: у США есть мощное оружие, которое пока не передавали Украине

Вашингтон располагает мощными вооружениями, которые пока не были переданы Украине, заявил на конференции по вопросам безопасности в Риге постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. По его словам, эти средства способны нанести серьезный ущерб при необходимости.

Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьезный ущерб, если это потребуется, — сказал Уитэкер.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов заморозила обсуждение вопросов, касающихся военной поддержки Украины. Это напрямую связано с приостановкой работы американского правительства. Кроме того, шатдаун поставил под сомнение переговоры о возможном соглашении по беспилотникам.

До этого военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru заявил, что западные политики в своих заявлениях всячески нагнетают военную истерию вокруг России. По его словам, это делается, чтобы компенсировать реальное снижение объемов военной помощи Украине. Эксперт добавил, что тон этих заявлений и их частота должны объяснить населению Европы, почему урезаются социальные расходы. Тем самым западные политики признают, что Россия воюет не с Украиной, а с объединенным Западом, отметил он.