Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 20:15

Военэксперт объяснил истерию Запада вокруг России

Аналитик Онуфриенко: Запад оправдывает снижение помощи Киеву истерией вокруг РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Западные политики в своих заявлениях всячески нагнетают военную истерию вокруг России, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, это делается, чтобы компенсировать реальное снижение объемов военной помощи Украине.

Последние действия президента США Дональда Трампа сейчас свидетельствуют о том, что Европе придется за свой счет финансировать Киев. И вот тут начинается: мнимые налеты дронов на Польшу и по всей Северной и Восточной Европе, истерики о подводных лодках, о наших МиГ-31, которые якобы нарушили чье-то воздушное пространство, — заявил Онуфриенко.

Эксперт добавил, что тон этих заявлений и их частота должны объяснить населению Европы, почему урезаются социальные расходы. Тем самым западные политики признают, что Россия воюет не с Украиной, а с объединенным Западом, отметил он.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что обвинения в адрес России о нарушении воздушного пространства НАТО — это инструмент поддержания напряженности и антироссийской истерии. По словам главы дипмиссии, эта эскалация сейчас крайне необходима Франции, Великобритании и другим европейским странам.

Запад
НАТО
дроны
провокации
Украина
военная помощь
Михаил Розен
М. Розен
Павел Воробьев
П. Воробьев
