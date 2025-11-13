Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 18:03

Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика

Состояние пострадавшего в результате взрыва в Красногорске ребенка стабильное

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мальчик из Красногорска, получивший травму от мины-ловушки, находится в стабильном состоянии, рассказала директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко. По словам специалиста, в ране не наблюдается признаков воспалительного процесса, передает РИА Новости.

Он стабильный, отдыхает, спит после седации, потому что перевязка проводилась под наркозом. Стабильные гемодинамические показатели, стабильная рана без признаков воспалительного процесса, — прокомментировала Шаповаленко.

Она также отметила, что ребенок в настоящее время находится в палате интенсивной терапии под постоянным наблюдением специалистов. Врачи следят за его состоянием и при необходимости вводят обезболивающие препараты.

Ранее сообщалось, что девятилетний школьник из Красногорска пострадал от самодельного взрывного устройства. Опасный предмет был спрятан под лежащей на улице купюрой. Ребенку частично ампутировали пальцы на правой руке. Он находился в тяжелом состоянии.

Красногорск
травмы
дети
подрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, с кем Россия готова вести диалог в Германии
Самую популярную машину в зоне СВО сделали беспилотной
Чиновника-коррупционера лишили недвижимости на 138 млн рублей
С 2026 года банки будут проверять переводы по обновленным правилам
Украинец одним жестом на видео ответил оператору БПЛА на СВО
Санкции Латвии, мнение об СВО, тайный брак: как живет Александр Олешко
Пытки утюгом и зарезанный шестилетний сын: главные ЧП дня
Аналитик объяснил интерес Запада к заблокированным российским СМИ
Стало известно, где SHAMAN выступит перед Новым годом
На борту севшего в Калининграде самолета может находиться глава МАГАТЭ
В МИД рассказали об отношениях Москвы и Берлина
Фигурирующий в деле Миндича Умеров не торопится возвращаться на Украину
Делай мужу регулярно: горбуша в духовке с апельсиновым вкусом
Ветеранам СВО дадут право на дополнительный отпуск
Российские системы ПВО предотвратили атаку ВСУ на Севастополь
В Италии отменили визит в Вашингтон для покупки оружия для Украины
Алкоголизм, депрессия, восемь лет тюрьмы: где сейчас актриса Яна Троянова
«Жужжалка» выдала второе сообщение за один день
Траволта показал сына-подростка, которого воспитывает в одиночку
Доллар упал в цене
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.