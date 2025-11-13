Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика Состояние пострадавшего в результате взрыва в Красногорске ребенка стабильное

Мальчик из Красногорска, получивший травму от мины-ловушки, находится в стабильном состоянии, рассказала директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко. По словам специалиста, в ране не наблюдается признаков воспалительного процесса, передает РИА Новости.

Он стабильный, отдыхает, спит после седации, потому что перевязка проводилась под наркозом. Стабильные гемодинамические показатели, стабильная рана без признаков воспалительного процесса, — прокомментировала Шаповаленко.

Она также отметила, что ребенок в настоящее время находится в палате интенсивной терапии под постоянным наблюдением специалистов. Врачи следят за его состоянием и при необходимости вводят обезболивающие препараты.

Ранее сообщалось, что девятилетний школьник из Красногорска пострадал от самодельного взрывного устройства. Опасный предмет был спрятан под лежащей на улице купюрой. Ребенку частично ампутировали пальцы на правой руке. Он находился в тяжелом состоянии.