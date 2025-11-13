Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 16:44

Польша, Венгрия, Чехия и Словакия готовят иски к ЕС из-за мигрантов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Польша, Венгрия, Словакия и Чехия готовятся подать иски против Евросоюза из-за нового миграционного механизма, сообщает Euronews. В ЕС приняли пакт, который предполагает снижение нагрузки на популярные у мигрантов страны — Италию, Испанию и Грецию.

Это означает, что некоторым странам Центральной и Восточной Европы придется предложить помощь. Польша, Венгрия, Словакия и Чешская Республика заявили, что не будут участвовать в системе квот и готовы оспорить решение комиссии, — отметили журналисты.

Ранее в Греции полиция задержала 29 человек после массовых беспорядков в центре содержания нелегальных мигрантов и беженцев близ города Серре. В результате инцидента пострадали два полицейских, центр был взят под усиленную охрану.

До этого исследование института INSA показало, что большинство жителей Германии выступают за возвращение сирийских беженцев на родину, в том числе посредством принудительной депортации лиц без вида на постоянное жительство. Опрос показал, что 66% граждан поддерживают репатриацию, тогда как против данной меры высказался 21% участников исследования.

