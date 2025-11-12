МВД дадут доступ к данным нелегальных мигрантов, обратившихся за медпомощью Врачей обяжут сообщать в МВД об обратившихся за помощью нелегальных мигрантах

Врачи будут обязаны сообщать в МВД о нелегальных мигрантах, которые обратились к ним за медпомощью, соответствующая инициатива внесена в Госдуму, передает ТАСС. Речь идет о расширении оснований для предоставления сведений, составляющих медицинскую тайну, органам внутренних дел в отношении иностранных граждан.

Инициатива подразумевает появление у МВД возможности получать данные о мигрантах, обращающихся за бесплатной медпомощью, но не имеющих действительного медицинского полиса. По словам авторов проекта, иностранцы обходят ограничение, связанное с необходимостью наличия медполиса для въезда в РФ.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли инициативу, предполагающую для выпускников медицинских вузов и колледжей отработки в определенное время в клиниках, оказывающих помощь по ОМС. Их срок не превысит трех лет. По данным издания, отработки будут фиксироваться Минздравом в зависимости от специальности врача. Во втором и третьем прочтении проект поддержали 339 депутатов, он обретет силу 1 марта следующего года.