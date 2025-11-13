Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил президенту России Владимиру Путину подарок от 177-го полка морской пехоты, освобождавшего Курскую область. Глава государства получил в дар флаг формирования, передает РИА Новости.

Это флаг 177-го полка, который был с ребятами во время выполнения ими боевых задач, — подчеркнул Бабушкин.

Губернатор рассказал Путину, что военнослужащие полка также участвовали в освобождении Бердянска. Сейчас военные выполняют боевые задачи в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), уточнил Бабушкин.

Ранее губернатор попросил президента дать поручение правительству о создании условий по адаптивным видам спорта для ветеранов СВО в учебных учреждениях. По словам главы Астраханской области, многие военнослужащие живут в отдаленных населенных пунктах, где нет подходящих условий.

Путин также заявил о необходимости безотлагательно решить проблемы с оформлением льгот для граждан, защищавших Донбасс с 2014 года. Глава государства подчеркнул, что вопросы присвоения статуса инвалида и предоставления соответствующих преференций требуют скорейшего урегулирования.