Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 18:11

Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил президенту России Владимиру Путину подарок от 177-го полка морской пехоты, освобождавшего Курскую область. Глава государства получил в дар флаг формирования, передает РИА Новости.

Это флаг 177-го полка, который был с ребятами во время выполнения ими боевых задач, — подчеркнул Бабушкин.

Губернатор рассказал Путину, что военнослужащие полка также участвовали в освобождении Бердянска. Сейчас военные выполняют боевые задачи в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), уточнил Бабушкин.

Ранее губернатор попросил президента дать поручение правительству о создании условий по адаптивным видам спорта для ветеранов СВО в учебных учреждениях. По словам главы Астраханской области, многие военнослужащие живут в отдаленных населенных пунктах, где нет подходящих условий.

Путин также заявил о необходимости безотлагательно решить проблемы с оформлением льгот для граждан, защищавших Донбасс с 2014 года. Глава государства подчеркнул, что вопросы присвоения статуса инвалида и предоставления соответствующих преференций требуют скорейшего урегулирования.

Владимир Путин
подарки
Андрей Бабушкин
Курская область
