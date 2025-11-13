Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 14:46

Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса

Путин: вопросы со льготами для защитников Донбасса нужно было давно решить

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости безотлагательно решить проблемы с оформлением льгот для граждан, защищавших Донбасс с 2014 года. Во время встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным глава государства подчеркнул, что вопросы присвоения статуса инвалида и предоставления соответствующих преференций требуют скорейшего урегулирования, передает пресс-служба Кремля.

Игорь Бабушкин, возглавляющий комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий, сообщил о разработке специального механизма восстановления справедливости в отношении раненых в ходе боев. Он пояснил, что многие из защитников Донбасса не смогли надлежащим образом оформить инвалидность или получили статус, классифицирующий травмы как бытовые, что негативно отразилось на их социальном положении.

Давно пора. Надо было решить уже, не первый раз обсуждаем это, — сказал Путин.

Ранее правительство России расширило категорию военнослужащих-контрактников, имеющих право на ежемесячные компенсационные выплаты. Право на получение выплат вместо пенсии за выслугу лет теперь распространяется, в частности, на военных, которые отражали атаки в приграничных регионах.

Россия
Владимир Путин
льготы
Донбасс
