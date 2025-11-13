Российских военных в приграничье не оставили без выплат

Правительство России расширило категорию военнослужащих-контрактников, имеющих право на ежемесячные компенсационные выплаты, сообщила пресс-служба кабинета министров. Право на получение выплат вместо пенсии за выслугу лет теперь распространяется, в частности, на военных, которые отражали атаки в приграничных регионах.

Нововведение затрагивает военных, которые до подписания контракта с Министерством обороны РФ уже являлись пенсионерами различных силовых ведомств. Как уточняется в документе, эти граждане лишались права на получение пенсии после начала новой службы, однако теперь его восстановят в форме компенсации.

В сообщении указывается, что контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения в приграничных регионах, будут ежемесячно получать 100% пенсии за выслугу лет. Ранее такая мера поддержки действовала исключительно для непосредственных участников спецоперации на Украине.

Инициатива реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина обеспечить указанной категории военных компенсацию в размере полного пенсионного обеспечения. Подписанный документ имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.

Ранее доктор юридических наук Вадим Виноградов заявил, что в 2026 году в России пройдет плановая индексация социальных выплат, включая пенсии, пособия и материнский капитал. По его словам, повышение будет соответствовать уровню инфляции за 2025 год, который прогнозируется на уровне 6,8%.