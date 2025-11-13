Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 11:29

Российских военных в приграничье не оставили без выплат

Кабмин утвердил новый перечень военнослужащих, получающих выплаты вместо пенсии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство России расширило категорию военнослужащих-контрактников, имеющих право на ежемесячные компенсационные выплаты, сообщила пресс-служба кабинета министров. Право на получение выплат вместо пенсии за выслугу лет теперь распространяется, в частности, на военных, которые отражали атаки в приграничных регионах.

Нововведение затрагивает военных, которые до подписания контракта с Министерством обороны РФ уже являлись пенсионерами различных силовых ведомств. Как уточняется в документе, эти граждане лишались права на получение пенсии после начала новой службы, однако теперь его восстановят в форме компенсации.

В сообщении указывается, что контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения в приграничных регионах, будут ежемесячно получать 100% пенсии за выслугу лет. Ранее такая мера поддержки действовала исключительно для непосредственных участников спецоперации на Украине.

Инициатива реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина обеспечить указанной категории военных компенсацию в размере полного пенсионного обеспечения. Подписанный документ имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.

Ранее доктор юридических наук Вадим Виноградов заявил, что в 2026 году в России пройдет плановая индексация социальных выплат, включая пенсии, пособия и материнский капитал. По его словам, повышение будет соответствовать уровню инфляции за 2025 год, который прогнозируется на уровне 6,8%.

Россия
Правительство РФ
военнослужащие
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России ожидают почти рекордный урожай винограда по итогам года
В Германии раскрыли необычную деталь грядущей призывной системы
Стало известно, сколько средств выделят на инфраструктуру ЖКХ Подмосковья
ФосАгро в Самаре представила программу развития массового детского спорта
Несовершеннолетних студента и школьника допросили после избиения подростков
Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Людоед устроился в морг для поедания человеческой плоти
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.