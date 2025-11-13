Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 18:09

Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции

Медведев предложил ЕС нарастить помощь Зеленскому и Миндичу на фоне скандала

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европейским странам следует увеличить финансовую помощь «беднейшим» представителям Украины, в шутку заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X. Среди таких граждан он отметил президента страны Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича.

В своем посте на английском языке, приуроченном к Всемирному дню доброты, Медведев обратился к европейцам с шутливым призывом не скупиться на помощь указанным лицам. Он отметил, что «шоу должно продолжаться», намекая на продолжающийся коррупционный скандал в украинском энергетическом секторе.

Сегодня мы отмечаем Всемирный день доброты. Добрые люди, помогите беднейшим гражданам Украины: Зеленскому, Ермаку, Миндичу и другим голодающим! Не скупитесь, европейцы! — написал Медведев.

Поводом для иронии послужили события 10 ноября, когда антикоррупционные органы Украины провели масштабную операцию в сфере энергетики. В ходе расследования были проведены обыски у Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».

Позднее в открытом доступе появились аудиозаписи переговоров по данному делу, хотя имена участников этих разговоров официально не раскрывались. На этом фоне депутаты Верховной рады потребовали от Ермака покинуть занимаемую должность.

Также стало известно, что украинские следователи могут провести обыски в Министерстве обороны в рамках антикоррупционного расследования. По информации издания, следствие сосредоточено на закупках вооружения, которые могли осуществляться по завышенным ценам.

Россия
Дмитрий Медведев
Евросоюз
Украина
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выжигающее километры оружие подготовили к мести за генерала Кириллова
Появились две версии схем с обналичиванием $4 млн «кошельком» Зеленского
В Госдуме объяснили цель закона о конфискации цифровой валюты
В МИД раскрыли, с кем Россия готова вести диалог в Германии
Самую популярную машину в зоне СВО сделали беспилотной
Чиновника-коррупционера лишили недвижимости на 138 млн рублей
С 2026 года банки будут проверять переводы по обновленным правилам
Украинец одним жестом на видео ответил оператору БПЛА на СВО
Санкции Латвии, мнение об СВО, тайный брак: как живет Александр Олешко
Пытки утюгом и зарезанный шестилетний сын: главные ЧП дня
Аналитик объяснил интерес Запада к заблокированным российским СМИ
Стало известно, где SHAMAN выступит перед Новым годом
На борту севшего в Калининграде самолета может находиться глава МАГАТЭ
В МИД рассказали об отношениях Москвы и Берлина
Фигурирующий в деле Миндича Умеров не торопится возвращаться на Украину
Делай мужу регулярно: горбуша в духовке с апельсиновым вкусом
Ветеранам СВО дадут право на дополнительный отпуск
Российские системы ПВО предотвратили атаку ВСУ на Севастополь
В Италии отменили визит в Вашингтон для покупки оружия для Украины
Алкоголизм, депрессия, восемь лет тюрьмы: где сейчас актриса Яна Троянова
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.