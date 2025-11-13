Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции

Европейским странам следует увеличить финансовую помощь «беднейшим» представителям Украины, в шутку заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X. Среди таких граждан он отметил президента страны Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича.

В своем посте на английском языке, приуроченном к Всемирному дню доброты, Медведев обратился к европейцам с шутливым призывом не скупиться на помощь указанным лицам. Он отметил, что «шоу должно продолжаться», намекая на продолжающийся коррупционный скандал в украинском энергетическом секторе.

Сегодня мы отмечаем Всемирный день доброты. Добрые люди, помогите беднейшим гражданам Украины: Зеленскому, Ермаку, Миндичу и другим голодающим! Не скупитесь, европейцы! — написал Медведев.

Поводом для иронии послужили события 10 ноября, когда антикоррупционные органы Украины провели масштабную операцию в сфере энергетики. В ходе расследования были проведены обыски у Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».

Позднее в открытом доступе появились аудиозаписи переговоров по данному делу, хотя имена участников этих разговоров официально не раскрывались. На этом фоне депутаты Верховной рады потребовали от Ермака покинуть занимаемую должность.

Также стало известно, что украинские следователи могут провести обыски в Министерстве обороны в рамках антикоррупционного расследования. По информации издания, следствие сосредоточено на закупках вооружения, которые могли осуществляться по завышенным ценам.