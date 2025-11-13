Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 19:25

Фигурирующий в деле Миндича Умеров не торопится возвращаться на Украину

Фигурирующий в деле Миндича Умеров отправился в Катар после посещения Турции

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который фигурирует в деле коррупционера и бизнесмена Тимура Миндича, не спешит возвращаться на Украину, пишет «Политика страны». Антикоррупционные активисты полагают, что чиновника уже не увидят на родине.

В социальных сетях он сообщил, что после посещения Турции направился в Катар, где встретился с премьер-министром Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Также неизвестно, когда Умеров собирается приехать на родину. Издание отмечает, что секретарь СНБО не пишет о том, как прошли переговоры об обмене пленными в Стамбуле, на которые, по словам Умерова, он поехал. Авторы материала отмечают, что ни Украина, ни Россия, ни Турция подобных переговоров не подтверждали.

По сведениям Национального антикоррупционного бюро Украины, при расследовании дела Миндича вспыли его контакты с Умеровым в период, когда тот занимал пост министра обороны. Сам Умеров заявляет, что не имеет никаких коррупционных связей с Миндичем.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии прекращает финансовую поддержку Украины на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала. По его словам, военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. Орбан добавил, что деньги венгерского народа не окажутся в руках украинских властей.

Рустем Умеров
Украина
Киев
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С 2026 года банки будут проверять переводы по обновленным правилам
Украинец одним жестом на видео ответил оператору БПЛА на СВО
Санкции Латвии, мнение об СВО, тайный брак: как живет Александр Олешко
Пытки утюгом и зарезанный шестилетний сын: главные ЧП дня
Аналитик объяснил интерес Запада к заблокированным российским СМИ
Стало известно, где SHAMAN выступит перед Новым годом
На борту севшего в Калининграде самолета может находиться глава МАГАТЭ
В МИД рассказали об отношениях Москвы и Берлина
Фигурирующий в деле Миндича Умеров не торопится возвращаться на Украину
Делай мужу регулярно: горбуша в духовке с апельсиновым вкусом
Ветеранам СВО дадут право на дополнительный отпуск
Российские системы ПВО предотвратили атаку ВСУ на Севастополь
В Италии отменили визит в Вашингтон для покупки оружия для Украины
Алкоголизм, депрессия, восемь лет тюрьмы: где сейчас актриса Яна Троянова
«Жужжалка» выдала второе сообщение за один день
Траволта показал сына-подростка, которого воспитывает в одиночку
Доллар упал в цене
Генсек ОДКБ оказался в базе «Миротворца»
МИД не нравится подход ЕС к Черноморскому региону
Самый нежный ягодный крем! Малиновый крем-чиз — готовим быстро и вкусно
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.