Фигурирующий в деле Миндича Умеров не торопится возвращаться на Украину Фигурирующий в деле Миндича Умеров отправился в Катар после посещения Турции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который фигурирует в деле коррупционера и бизнесмена Тимура Миндича, не спешит возвращаться на Украину, пишет «Политика страны». Антикоррупционные активисты полагают, что чиновника уже не увидят на родине.

В социальных сетях он сообщил, что после посещения Турции направился в Катар, где встретился с премьер-министром Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Также неизвестно, когда Умеров собирается приехать на родину. Издание отмечает, что секретарь СНБО не пишет о том, как прошли переговоры об обмене пленными в Стамбуле, на которые, по словам Умерова, он поехал. Авторы материала отмечают, что ни Украина, ни Россия, ни Турция подобных переговоров не подтверждали.

По сведениям Национального антикоррупционного бюро Украины, при расследовании дела Миндича вспыли его контакты с Умеровым в период, когда тот занимал пост министра обороны. Сам Умеров заявляет, что не имеет никаких коррупционных связей с Миндичем.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии прекращает финансовую поддержку Украины на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала. По его словам, военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. Орбан добавил, что деньги венгерского народа не окажутся в руках украинских властей.