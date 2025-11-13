Генсек ОДКБ оказался в базе «Миротворца»

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», созданного в 2014 году. На ресурсе, который содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, карточка генсека появилась в четверг.

«Миротворец» известен публикацией персональных данных журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Ранее бывший советник министра энергетики Украины Игорь Миронюк был внесен в базу данных сайта «Миротворец». Это произошло на фоне продолжающегося коррупционного скандала в энергетической отрасли страны. В опубликованной карточке утверждается, что он является участником организованной преступной группы и занимался мародерством.

До этого экс-министр юстиции Украины, бывший глава Минэнерго Герман Галущенко также попал в «расстрельный» список. Это произошло на фоне обысков в его доме в рамках дела о коррупции в энергетической сфере. Его назвали мародером, вором и членом ОПГ.