10 ноября 2025 в 21:02

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора СПБГУ Юрия Толстого. Он отметил его труд на благо Родины и признался, что имел возможность учиться у него, передает РИА Новости.

Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия (Юрия) Кирилловича Толстого. Это тяжелая и невосполнимая утрата для отечественной и мировой юридической науки. Но еще большая — для всех, кто знал этого замечательного человека, имел счастливую возможность учиться у него, — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что Толстой по праву занимает особое место в истории Санкт-Петербургского университета. Он охарактеризовал покойного как одного из самых уважаемых специалистов в области гражданского права, чьи фундаментальные работы вошли в золотой фонд российской юридической науки и до сих пор остаются важным ориентиром для молодых правоведов.

Ранее сообщалось, что известный советский и российский юрист, академик РАН Юрий Толстой умер на 99-м году жизни. Толстой был профессором кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета. Среди его учеников — президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, которым он преподавал во время их учебы в вузе.

