10 ноября 2025 в 21:03

Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отчим и мать 10-летней петербурженки отправились за решетку за истязания. Что об этом известно, какой срок получили обвиняемые, что пришлось пережить ребенку, как инцидент всплыл на поверхность?

С чего все началось

В 2024 году девочка из Санкт-Петербурга попала в больницу с многочисленными гематомами и болями в животе после наказания ремнем.

Трагедия разыгралась в квартире на Бутлерова. Правоохранители установили: девочка не добежала до туалета, мать увидела в этом протест ребенка против развода родителей и применила силу. Женщина пришла к выводу, что дочь поступает так специально, потому что не может пережить разлуку с отцом.

Позднее врачи выяснили, что ребенка не только избивали, но и насиловали — на это указали характерные травмы.

32-летнюю женщину и ее сверстника-сожителя тогда задержали. Пара, помимо пострадавшей девочки, воспитывала еще одного ребенка. Мужчина подрабатывал переводчиком, а родительница — мастером по ресницам.

Что удалось установить

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что мать и отчим, будучи осведомленными о заболевании ребенка, не хотели заботиться о его здоровье и воспитывать. Там подчеркнули, что девочка в силу возраста, индивидуально-психологических особенностей и уровня психического развития не может понимать характер и значение совершаемых с нею действий и оказать сопротивление.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мать и ее сожитель систематически наносили ребенку тяжкий вред, причиняли особые страдания с издевательством, мучениями и с особой жестокостью, использовали подручные предметы в качестве оружия.

Также было установлено, что мужчина высказывал ребенку, что расправится с ней и ее близкими. Он же неоднократно насиловал девочку и совершал иные действия сексуального характера.

Какое наказание понесли мать и отчим

Мать девочки признала вину в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и укрывательстве особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 316 УК РФ), мужчина — в нанесении побоев и действиях сексуального характера (п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ).

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), изнасиловании (п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ), угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ); женщину — умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и укрывательстве особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 316 УК РФ).

Отчим получил 24 года лишения свободы — первые три он проведет в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Матери дали 12 лет, которые она будет отбывать в колонии общего режима.

«Справедливое наказание? С кайфом измывались, с кайфом и посидят», — рассуждает пользователь Telegram Павел С.

Егор Зверев
