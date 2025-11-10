Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 19:17

Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ? Как это работает, детали

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российских операторов обяжут прекращать оказание услуг связи по запросу спецслужб, пишут СМИ. Какие детали об этом известны, правда ли операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ — как это работает?

Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ: что известно

Ряд изданий со ссылкой на источник в правительстве и близкий к комиссии по законопроектной деятельности сообщили, что Минцифры разработало поправки к федеральному закону «О связи». Нововведения предполагают, что органы Федеральной службы безопасности могут направить оператору запрос о прекращении услуг связи, если это необходимо на фоне угрозы. В таком случае оператор должен удовлетворить обращение.

Сценарии, когда это возможно, будут определены нормативными актами президента и правительства России. В самом законе, как утверждается, они описываются общими фразами, как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства». При этом оператор освобождается от ответственности за неисполнение обязательств перед абонентом.

СМИ пишут, что проект уже согласован с МВД России, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Документ также получил заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам зампредправления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, законопроект предоставит ФСБ эффективный инструмент для оперативного реагирования на угрозы, распространяющиеся через средства связи.

СМИ обратились за разъяснениями в Минцифры и аппарат правительства. Большая четверка операторов — МТС, «Билайн», «МегаФон» и T2 — не стали комментировать сообщения.

Зачем нужен подобный закон, как будет работать

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев заявил, что подобная мера не нова, но теперь ее хотят формализовать и сделать технически оперативной. Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров напомнил, что сейчас операторы обязаны предоставлять госорганам данные об абонентах и содействовать расследованию в установленных законом случаях, в частности в рамках Системы технических средств для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Однако подобные нормы разрознены и не равносильны прямому механизму быстрого включения конкретных номеров или устройств, подчеркнул Гавришев.

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов указал, что с весны 2025 года операторы получают команды от разных ведомств. Расхождения в требованиях приводили к заминкам, а восстановление связи затягивалось на часы и даже дни.

«Данный акт по всем признакам определяет орган, который будет регулировать взаимодействие с операторами», — отметил Вильянов.

Бедеров также отметил, что законопроект стремится унифицировать и ускорить процедуру, сделав ее обязательной для всех операторов и привязанной к конкретным нормативным актам, которые определяют порядок действий в условиях угроз безопасности.

Так, если спецслужбы установили, что номер используется в противоправных целях, например для атаки на инфраструктуру или рассылки фишинговых сообщений, оператор обязан прекратить оказание услуги по запросу ФСБ без судебного разбирательства, указал Гавришев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких еще случаях могут «отрубить» связь

К случаям, когда от операторов потребуют прекратить обслуживание абонентов, могут относиться проведение контртеррористических операций, предотвращение массовых беспорядков или иных действий, угрожающих общественному порядку и безопасности, обеспечение безопасности при ЧС или важных государственных мероприятиях, борьба с организованной преступностью, когда использование связи может способствовать совершению тяжких преступлений, предположил Бедеров.

