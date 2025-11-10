Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ? Как это работает, детали

Российских операторов обяжут прекращать оказание услуг связи по запросу спецслужб, пишут СМИ. Какие детали об этом известны, правда ли операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ — как это работает?
Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ: что известно
Ряд изданий со ссылкой на источник в правительстве и близкий к комиссии по законопроектной деятельности сообщили, что Минцифры разработало поправки к федеральному закону «О связи». Нововведения предполагают, что органы Федеральной службы безопасности могут направить оператору запрос о прекращении услуг связи, если это необходимо на фоне угрозы. В таком случае оператор должен удовлетворить обращение.
Сценарии, когда это возможно, будут определены нормативными актами президента и правительства России. В самом законе, как утверждается, они описываются общими фразами, как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства». При этом оператор освобождается от ответственности за неисполнение обязательств перед абонентом.
СМИ пишут, что проект уже согласован с МВД России, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Документ также получил заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента.
По словам зампредправления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, законопроект предоставит ФСБ эффективный инструмент для оперативного реагирования на угрозы, распространяющиеся через средства связи.
СМИ обратились за разъяснениями в Минцифры и аппарат правительства. Большая четверка операторов — МТС, «Билайн», «МегаФон» и T2 — не стали комментировать сообщения.
Зачем нужен подобный закон, как будет работать
Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев заявил, что подобная мера не нова, но теперь ее хотят формализовать и сделать технически оперативной. Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров напомнил, что сейчас операторы обязаны предоставлять госорганам данные об абонентах и содействовать расследованию в установленных законом случаях, в частности в рамках Системы технических средств для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Однако подобные нормы разрознены и не равносильны прямому механизму быстрого включения конкретных номеров или устройств, подчеркнул Гавришев.
Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов указал, что с весны 2025 года операторы получают команды от разных ведомств. Расхождения в требованиях приводили к заминкам, а восстановление связи затягивалось на часы и даже дни.
«Данный акт по всем признакам определяет орган, который будет регулировать взаимодействие с операторами», — отметил Вильянов.
Бедеров также отметил, что законопроект стремится унифицировать и ускорить процедуру, сделав ее обязательной для всех операторов и привязанной к конкретным нормативным актам, которые определяют порядок действий в условиях угроз безопасности.
Так, если спецслужбы установили, что номер используется в противоправных целях, например для атаки на инфраструктуру или рассылки фишинговых сообщений, оператор обязан прекратить оказание услуги по запросу ФСБ без судебного разбирательства, указал Гавришев.
В каких еще случаях могут «отрубить» связь
К случаям, когда от операторов потребуют прекратить обслуживание абонентов, могут относиться проведение контртеррористических операций, предотвращение массовых беспорядков или иных действий, угрожающих общественному порядку и безопасности, обеспечение безопасности при ЧС или важных государственных мероприятиях, борьба с организованной преступностью, когда использование связи может способствовать совершению тяжких преступлений, предположил Бедеров.
