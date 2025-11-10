Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 13:52

Рубль скоро рухнет? Курсы валют сегодня, 10 ноября: доллар, евро и юань

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Эксперты оценили перспективы российской валюты. Правда ли рубль скоро рухнет, каковы курсы сегодня, 10 ноября, сколько стоят доллар, евро и юань?

Каков курс доллара сегодня, 10 ноября

Банк России установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 8–10 ноября, на уровне 81,2257 рубля. Ранее американская валюта удерживалась регулятором на отметке 81,3765 рубля и, таким образом, потеряла 15,08 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар продается за 80,91 рубля, теряя 0,0355 (0,04%) на 12:29 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в понедельник, 10 ноября

Евро в понедельник, 10 ноября, стоит 93,8365 рубля, согласно установке ЦБ. Ранее «европеец» держался на уровне 93,7641 рубля. Евро прибавил 7,24 копейки. На Forex валюта уходит за 93,809 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,195 (0,21%) на 12:50 мск.

Юань оценен регулятором в 11,3561 рубля против прежнего курса — 11,3674 рубля. Так, валюта подешевела на 1,13 копейки. На международном валютном рынке юань торгуется в районе 11,4266 рубля, прибавляя 0,0613 (0,54%) на 12:52 мск.

Правда ли рубль скоро рухнет, прогнозы

В ноябре Банк России сократит нетто-продажи валюты на полмиллиарда рублей; операции будут проводиться 10 ноября — 4 декабря 2025 года. Сокращение объемов продаж валюты по бюджетному правилу до 9,04 млрд рублей в день может ослабить рубль на текущей неделе, заявил директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне низких нефтегазовых поступлений и давления на экспорт баланс валютного рынка может сместиться не в пользу рубля — в ноябре стоит ожидать ослабления в диапазоне 83–87 рублей за доллар, предположил финансист.

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев не исключил, что в краткосрочной перспективе доллар сохранит позиции к рублю в рамках осеннего торгового коридора 78–85, курс евро будет меняться в диапазоне 90–98 рублей, юань зафиксируется в районе 11–11,9 рубля.

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич ожидает рост курса юаня в диапазоне 11,5–12 рублей к концу осени и приближения к верхней границе коридора к концу декабря. По мнению специалиста, этому поспособствуют плавное увеличение спроса на валюту со стороны импортеров и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики на предстоящем заседании ЦБ.

В «ВИМ Инвестициях» допускают, что рубль начнет постепенно ослабевать в ближайшее время на фоне прогнозируемого снижения ключевой ставки, восстановления импорта, адаптации экспортеров к санкциям и сокращения продаж валюты в рамках бюджетного правила. Эксперты прогнозируют курс рубля в ноябре — декабре 80–82 за доллар. В 2026-м средний курс за год пары USD/RUB может составить 94,6 рубля.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что в течение недели доллар будет стоить 80–82 рубля.

«Факторы формирования курса все те же — высокие рублевые ставки, слабый спрос на зарубежную валюту со стороны российских импортеров. При этом валютные депозиты российских экспортеров существенно выросли, компании не хотят продавать валюту дешево, но все зависит от потребности в рублях. Мы не ожидаем быстрого ослабления рубля. Валютная подушка будет сдерживать рубль от быстрого ослабления, а процентные ставки быстро снижаться не будут. Ожидаем сохранения доллара в диапазоне 80–82 рублей в течение ближайшей недели», — пояснил он.

