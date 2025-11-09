Россиянам рассказали, куда нести старые доллары

Доллары старого образца еще можно поменять на рубли в отделениях крупных банков, где их до сих пор принимают, заявил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. По его словам, которые передает агентство «Прайм», при этом будет потеря в курсе.

Российские банки не обязаны принимать такие доллары, даже если формально они остаются законным средством платежа. Банк России не регулирует этот вопрос напрямую, каждая кредитная организация решает самостоятельно, работать ли с такими купюрами, — предупреждает Гордиенко.

Он добавил, что окно возможностей постепенно сужается, поскольку из-за санкций российские банки не имеют возможности напрямую обмениваться с американскими банками, поэтому вынуждены самостоятельно искать способы реализации старых купюр. Также такие деньги зачастую воспринимаются как поддельные.

Ранее тревел-блогер Михаил Потапов заявил, что старыми долларами можно расплатиться в некоторых странах мира, к примеру, на Кубе. По его словам, на острове обращение американской валюты официально запрещено, однако в барах и мелких магазинах охотно берут потрепанные купюры.