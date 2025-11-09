Рубль резко укрепится? Курс сегодня, 9 ноября, что с долларом, евро и юанем

На следующей неделе сильного ослабления рубля не ожидается, сообщил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 9 ноября?

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 9 ноября, составляет 81,2257, курс евро — 93,8365 рубля, курс юаня — 11,3561 рубля.

По мнению аналитиков, с понедельника, 10 ноября, по воскресенье, 16 ноября, курс единой европейской валюты может вырасти с ориентировочных 93,73 до 94,76 рубля. Ситуация с долларом США выглядит менее определенной. Эксперты предполагают, что американская валюта может демонстрировать относительную стабильность с небольшими колебаниями.

Что будет с рублем на следующей неделе

Илья Федоров считает, что в течение следующей недели доллар будет стоить 80–82 рубля.

«Факторы формирования курса все те же — высокие рублевые ставки, слабый спрос на зарубежную валюту со стороны российских импортеров. При этом валютные депозиты российских экспортеров существенно выросли, компании не хотят продавать валюту дешево, но все зависит от потребности в рублях. Мы не ожидаем быстрого ослабления рубля. Валютная подушка будет сдерживать рубль от быстрого ослабления, а процентные ставки быстро снижаться не будут. Ожидаем сохранения доллара в диапазоне 80–82 рублей в течение ближайшей недели», — рассказал он «Газете.Ru».

Доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех экономист Инна Литвиненко уверена, что сильного падения курса рубля в ближайшие дни ждать не стоит.

«Исходя из текущих отношений России и стран Запада, ключевой ставки 16,5% и объемов импорта, в ноябре курс рубля, скорее всего, останется плюс-минус неизменным. Серьезно повлиять на ситуацию может изменение объема импортных и экспортных операций — то есть если вырастет импорт, вырастет и спрос на валюту, что спровоцирует снижение рубля и укрепление доллара до 84–85 рублей. С юанем ситуация схожая: если мы продолжим существовать в тех экономических условиях, в которых существуем сейчас, китайская валюта останется на привычном уровне», — объяснила она.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что высокая ключевая ставка 16,5% способствует привлекательности сбережений в рублях, а также охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт.

«Мы ожидаем, что рубль на предстоящей неделе останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 10,9–11,6 рубля за юань, 78–83 рублей за доллар и 90–96 рублей за евро. Наконец, в пользу рубля выступают продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,5 млрд рублей в день и пониженный спрос на валюту для оттока капитала и для погашения внешних долгов», — пояснил аналитик в разговоре с «Российской газетой».

