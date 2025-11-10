Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 21:18

«Единственная цель»: Саркози раскрыл планы после освобождения из тюрьмы

Саркози заявил, что будет готовиться к апелляционным слушаниям

Николя Саркози Николя Саркози Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Освобожденный под судебный контроль экс-президент Франции Николя Саркози в соцсети Х заявил о намерении всецело сосредоточиться на подготовке к апелляционным слушаниям. Он добавил, что его единственная цель — доказать свою невиновность.

Теперь я буду готовиться к слушаниям по апелляции. Вся моя энергия направлена на единственную цель — доказать мою невиновность. Истина восторжествует. Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать, — написал Саркози.

Ранее появилась информация, что представитель прокуратуры Франции призвал освободить Саркози из тюрьмы. Он предложил перевести бывшего главу государства под судебный контроль. Суд поддержал это решение.

В конце октября политика направили в тюремное учреждение Санте, расположенное в Парижском регионе. Предполагалось, что Саркози будет отбывать там пятилетний срок заключения по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года ливийским правительством.

Позже появилась информация, что Саркози в тюрьме употреблял в пищу только йогурты. Он отказывался от обычной еды из-за страха быть отравленным.

Николя Саркози
Франция
суды
тюрьмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литва вновь обратится к Белоруссии с просьбой
Автомобили марки Honda возвращаются в Россию
Первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник»: о чем он, премьера, сюжет
«Кошелек» Зеленского Миндич бежал с Украины, сколько денег украл
«Какой молодец»: Зара отреагировала на увеличение гонорара Преснякова
Греф надел на встречу с Путиным умное кольцо
Раскрыто, как можно определить рак по языку
Российская ПВО восемь часов отражала серию атак дронов ВСУ
Тело бывшего бойца ММА нашли в американской тюрьме
СК: обвиняемый во взрыве дома в Куркино закурил при включенном газе
«Период охлаждения» для сим-карт в России: что это, как выходить в Сеть
«Единственная цель»: Саркози раскрыл планы после освобождения из тюрьмы
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Назван лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.