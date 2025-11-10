«Единственная цель»: Саркози раскрыл планы после освобождения из тюрьмы Саркози заявил, что будет готовиться к апелляционным слушаниям

Освобожденный под судебный контроль экс-президент Франции Николя Саркози в соцсети Х заявил о намерении всецело сосредоточиться на подготовке к апелляционным слушаниям. Он добавил, что его единственная цель — доказать свою невиновность.

Теперь я буду готовиться к слушаниям по апелляции. Вся моя энергия направлена на единственную цель — доказать мою невиновность. Истина восторжествует. Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать, — написал Саркози.

Ранее появилась информация, что представитель прокуратуры Франции призвал освободить Саркози из тюрьмы. Он предложил перевести бывшего главу государства под судебный контроль. Суд поддержал это решение.

В конце октября политика направили в тюремное учреждение Санте, расположенное в Парижском регионе. Предполагалось, что Саркози будет отбывать там пятилетний срок заключения по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года ливийским правительством.

Позже появилась информация, что Саркози в тюрьме употреблял в пищу только йогурты. Он отказывался от обычной еды из-за страха быть отравленным.