Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 22:11

Автомобили марки Honda возвращаются в Россию

Россияне могут официально заказывать автомобили Honda от 1,5 млн рублей

Honda Honda Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный бренд Honda возобновляет официальное присутствие на российском рынке. Компания «Мотор-плейс» запустила специальную программу «Автомобиль Honda под заказ», позволяющую заказывать новые и подержанные автомобили напрямую из Китая, сообщает портал Quto.

В рамках программы российские автолюбители получат доступ к десяти моделям японского бренда. В каталог вошли как популярные седаны Fit, Civic, Crider и Accord, так и кроссоверы, включая Vezel, XR-V, HR-V, Breeze, CR-V и UR-V.

Покупка будет осуществляться через официальных дилеров, что обеспечивает полное сервисное сопровождение. Стоимость машин начинается от 1,5 млн рублей. Важным отличием новой схемы продаж является подход к гарантийным обязательствам.

Вместо заводской гарантии клиенты получат услугу «Защита от поломок»: для новых автомобилей — на три года или 100 тыс. километров пробега, для подержанных – на год или 30 тыс. километров.

Представители компании акцентируют внимание на полной прозрачности условий программы. Они гарантируют, что все поставки и последующее техническое обслуживание автомобилей будут организованы в рамках действующей дилерской сети, что обеспечивает доступ к оригинальным запчастям и фирменному сервису.

Ранее сообщалось, что российский автомобильный бренд TENET продолжает укреплять позиции на внутреннем рынке. На 45-й неделе 2025 года марка заняла четвертое место в рейтинге продаж, реализовав 2054 автомобиля и опередив белорусский Belgee.

honda
машины
заказы
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литва вновь обратится к Белоруссии с просьбой
Автомобили марки Honda возвращаются в Россию
Первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник»: о чем он, премьера, сюжет
«Кошелек» Зеленского Миндич бежал с Украины, сколько денег украл
«Какой молодец»: Зара отреагировала на увеличение гонорара Преснякова
Греф надел на встречу с Путиным умное кольцо
Раскрыто, как можно определить рак по языку
Российская ПВО восемь часов отражала серию атак дронов ВСУ
Тело бывшего бойца ММА нашли в американской тюрьме
СК: обвиняемый во взрыве дома в Куркино закурил при включенном газе
«Период охлаждения» для сим-карт в России: что это, как выходить в Сеть
«Единственная цель»: Саркози раскрыл планы после освобождения из тюрьмы
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Назван лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.