Автомобили марки Honda возвращаются в Россию Россияне могут официально заказывать автомобили Honda от 1,5 млн рублей

Автомобильный бренд Honda возобновляет официальное присутствие на российском рынке. Компания «Мотор-плейс» запустила специальную программу «Автомобиль Honda под заказ», позволяющую заказывать новые и подержанные автомобили напрямую из Китая, сообщает портал Quto.

В рамках программы российские автолюбители получат доступ к десяти моделям японского бренда. В каталог вошли как популярные седаны Fit, Civic, Crider и Accord, так и кроссоверы, включая Vezel, XR-V, HR-V, Breeze, CR-V и UR-V.

Покупка будет осуществляться через официальных дилеров, что обеспечивает полное сервисное сопровождение. Стоимость машин начинается от 1,5 млн рублей. Важным отличием новой схемы продаж является подход к гарантийным обязательствам.

Вместо заводской гарантии клиенты получат услугу «Защита от поломок»: для новых автомобилей — на три года или 100 тыс. километров пробега, для подержанных – на год или 30 тыс. километров.

Представители компании акцентируют внимание на полной прозрачности условий программы. Они гарантируют, что все поставки и последующее техническое обслуживание автомобилей будут организованы в рамках действующей дилерской сети, что обеспечивает доступ к оригинальным запчастям и фирменному сервису.

