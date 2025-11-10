Раскрыты объемы продаж российского автобренда TENET

Российский автомобильный бренд TENET продолжает укреплять позиции на внутреннем рынке, сообщает агентство «Автостат». На 45-й неделе 2025 года марка заняла четвертое место в рейтинге продаж, реализовав 2054 автомобиля и опередив белорусский Belgee.

Общее количество проданных в России новых легковых автомобилей за указанный период составило 28 175 единиц, говорится в публикации. Традиционно первую тройку лидеров сохранили LADA (5617 шт.), Haval (4337 шт.) и Geely (2423 шт.).

Ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о снижении продаж новых автомобилей в России на 22% за период с января по октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года. Общий объем реализации составил 1,2 млн единиц, при этом наиболее значительное сокращение отмечено в категориях грузового транспорта и автобусов.

Ранее директор агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил о падении продаж новых машин южнокорейской марки Kia в России на 50%. По его информации, за первые три квартала текущего года в стране было зарегистрировано 6315 новых транспортных средств данного производителя.