05 ноября 2025 в 19:16

В России рухнули продажи популярной автомобильной марки

Глава «Автостата» Целиков: продажи новых машин Kia в России упали на 50%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи новых автомобилей южнокорейского автоконцерна Kia в России упали на 50%, рассказал в Telegram-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в первые девять месяцев текущего года на учет в стране было поставлено 6315 новых машин.

За девять месяцев в России встало на учет 6315 новых легковых автомобилей Kia Это в два раза меньше (-50,9%), чем январе-сентябре прошлого года. Официально корейские автомобили в Россию не поступают. Ввоз идет по альтернативным каналам с оформлением на физлиц, — сообщил Целиков.

При этом, по его словам, за период с января по сентябрь мировые продажи KIA достигли 2,37 млн автомобилей. Это на 2,3% превышает показатель в аналогичные месяцы прошлого года, добавил Целиков.

Ранее аналитики предрекли падение продаж автомобилей на 40% в первом квартале следующего года. По их оценкам, рынок новых машин сократится до 80–90 тыс. проданных авто в месяц, тогда как в октябре показатель превышает 150 тыс. Целиков отметил, что рынок просядет из-за сезонности и по причине того, что часть покупателей начала действовать заранее из-за повышения утильсбора.

Автостат
машины
автомобили
спрос
