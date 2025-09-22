«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 06:52

Мошенники нашли способ кражи данных через заказ еды

МВД РФ: злоумышленники могут похитить личные данные после одного заказа пиццы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Даже один заказ пиццы может привести к утечке персональной информации, передает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ. Как заявили эксперты, цифровой след современного человека формируется не только из-за активности в соцсетях.

Любой аккаунт на черном рынке имеет свою ценность, — сказано в материалах.

Получив доступ к данным, аферисты используют их для социальной инженерии и мошеннических атак на друзей и родственников жертвы. Даже если человек ничего не публикует в интернете, регистрация на одном сайте или разовый заказ еды уже создают риски. Поэтому безопасность личных данных требует предельной осторожности при любых действиях в цифровом пространстве.

Ранее пресс-служба МВД России сообщила, что мошенники охотно вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность, поскольку они легче подвергаются манипуляциям. По данным ведомства, дети и подростки также склонны романтизировать криминальную деятельность.

Позже стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая им услуги дезинсекции. Как, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, объявления на подъездах жилых домов, рекламирующие обработку от насекомых, часто являются уловкой недобросовестных компаний.

МВД
мошенники
личные данные
заказы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатрия объяснила решение матери убить троих детей топором
Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области
Россиян предупредили о схеме с посылками, которую тестируют мошенники
«Враг ошеломлен»: бойцы использовали специальные накидки против ВСУ
Готовим минтай по-новому: сочно, полезно и очень быстро
Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Стало известно о провальной попытке ВСУ деблокировать бригады под Харьковом
«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам
Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в октябре 2025-го
Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября
Подлодка «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по целям в Баренцевом море
Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»
Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
В России одобрили ужесточение мер против уклонистов
Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 сентября: инфографика
Жена осужденного экс-главы Сахалина по минимуму гасит миллионные штрафы
Свыше 100 дронов атаковали 10 российских регионов посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.