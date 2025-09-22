Мошенники нашли способ кражи данных через заказ еды МВД РФ: злоумышленники могут похитить личные данные после одного заказа пиццы

Даже один заказ пиццы может привести к утечке персональной информации, передает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ. Как заявили эксперты, цифровой след современного человека формируется не только из-за активности в соцсетях.

Любой аккаунт на черном рынке имеет свою ценность, — сказано в материалах.

Получив доступ к данным, аферисты используют их для социальной инженерии и мошеннических атак на друзей и родственников жертвы. Даже если человек ничего не публикует в интернете, регистрация на одном сайте или разовый заказ еды уже создают риски. Поэтому безопасность личных данных требует предельной осторожности при любых действиях в цифровом пространстве.

Ранее пресс-служба МВД России сообщила, что мошенники охотно вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность, поскольку они легче подвергаются манипуляциям. По данным ведомства, дети и подростки также склонны романтизировать криминальную деятельность.

Позже стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая им услуги дезинсекции. Как, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, объявления на подъездах жилых домов, рекламирующие обработку от насекомых, часто являются уловкой недобросовестных компаний.