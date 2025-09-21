«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 08:16

В МВД рассказали, кого мошенники активно втягивают в преступления

МВД: мошенникам удобно втягивать в преступления детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мошенники охотно вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность, поскольку они легче подвергаются манипуляциям, сообщила пресс-служба МВД России. По данным ведомства, дети и подростки также склонны романтизировать криминальную деятельность, передает ТАСС.

Дети и подростки легче соглашаются на заманчивые условия: от крупных разовых выплат до якобы стабильного заработка, верят в обещания карьерного роста, — пояснили в МВД.

Кроме того, они, как правило, являются активными пользователями Сети. Даже дети сейчас весьма осведомлены о технических особенностях пользования интернетом, подчеркнули в министерстве.

Ранее блогер и эксперт по мошенничеству Екатерина Дуб заявила, что телефонные аферисты часто пугают подростков, особенно неуверенных в себе, и школьники скрывают звонки от родителей, боясь наказания. Также она добавила, что мошенники могут взламывать «Госуслуги» детей и видеть данные родителей, что позволяет им «разводить» взрослых.

До этого стало известно, что злоумышленники начали выдавать себя за школьных психологов. Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, утверждая, что их ребенок не прошел обязательное тестирование. Под видом этого они просят передать деньги или ценности курьеру.

