Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня

В Москве жительница социального дома лишилась обеих рук, в Санкт-Петербурге посадили пару родителей-растлителей, в Симферополе случайно закопали живого пенсионера — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Девушке отрезали руки из-за халатности в ПНИ

Хирурги были вынуждены ампутировать обе руки 20-летней девушке из социального дома в Москве. Утром 14 октября ее доставили в больницу с гангреной кистей рук из-за того, что конечности были долгое время перевязаны шерстяными колготками.

Депутат муниципального округа Обручевский Роман Галенкин 31 октября направил письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, где рассказал о произошедшем.

Галенкин отмечает, что персонал мог использовать меры для физического стеснения в отношении буйной пациентки, но только согласно внутренним правилам учреждения: девушку могли запеленать простынями с фиксацией рук у груди. И в таком состоянии она могла находится не более двух часов. Кроме того, на эти меры требовалось письменное распоряжение лечащего врача.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В обращении к Бастрыкину Галенкин прости изъять из ПНИ все внутренние журналы наблюдения, меддокументы и распоряжения за период с 10 по 14 октября, допросить начальство и сотрудников. И при наличии оснований — возбудить дело. Тем временем, по словам депутат, ряд сотрудников уже уволились из социального дома.

10 ноября в Департаменте соцзащиты населения Москвы депутату ответили, что начали проверку в отношении социального дома, а также сотрудничают с правоохранительными органами по этому разбирательству.

Родители насиловали и избивали дочку

Санкт-Петербургский городской суд приговорил в общей сложности к 36 годам лишения свободы Анастасию Павлову и ее сожителя Сохибжона Худайкулова за издевательства над 10-летней дочерью. Их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и других преступлениях против ребенка.

С июля 2023 по апрель 2024 года пара проживала в квартире на улице Бутлерова. Все это время мужчина избивал девочку, насиловал, а также угрожал ей и ее родственникам убийством. При этом мать покрывала все его действия. Павлова не обратилась за медицинской помощью, даже когда ребенок тяжело заболел.

В суде женщина частично признала вину — в халатности и укрывательстве. Худайкулов признал нанесение побоев. Однако в остальном оба отрицали предъявленные им обвинения. Суд приговорил мать девочки к 12 годам в исправительной колонии общего режима, а ее сожителя к 24 годам с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Пенсионера закопали заживо

Рабочие в Симферополе засыпали траншею с телом ранее упавшего туда пенсионера. Строители не заметили тело мужчины.

«Потерпевший числился как без вести пропавший, правоохранительными органами устанавливалось его местонахождение», — рассказали в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование ведется по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

