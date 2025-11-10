Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд People: американка Алекс Симпсон с гидранэнцефалией дожила до 20 лет

Американка Алекс Симпсон из Омахи, родившаяся с диагнозом гидранэнцефалия, вопреки ожиданиям медиков дожила до 20 лет вместо прогнозируемых изначально четырех, сообщает издание People. Девушка, появившаяся на свет без мозга, установила уникальный медицинский рекорд, поскольку обычно такой диагноз приводит к летальному исходу в первый год жизни.

Родители называют свою дочь борцом, а ее историю — настоящим чудом, объясняя этот случай силой любви и веры. Несмотря на отсутствие зрения и слуха, Алекс способна чувствовать присутствие близких людей и эмоционально реагировать на их состояние.

